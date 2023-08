En la vida real, la actriz Mónica Dionne no ha tenido suerte en la cocina, ya que le han pasado innumerables accidentes que hoy, al recordarlos, le da risa, pero en su momento le llenó de tensión.

“Me he cortado mucho, me rebané un pedazo de dedo con una mandolina, lo volví a pegar con cebolla, la cual es mágica porque se me pegó, pero luego creció el dedo y tiró el pedazo, o sea como Wolverine, se me reprodujo mi dedo, también tengo otras cortadas”, dijo en entrevista.

Cuando fue su cumpleaños 32, la artista de 56 años, quien es parte del casting de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, le cocinó a 30 personas y tuvo otro infortunio.

“Tenía un queso parmesano y ya estaba medio viejito, todavía estaba bueno, pero ya estaba muy duro, para rallarlo era imposible, lo quería meter al procesador pero estaba muy grande, entonces presioné con todas mis fuerzas con el cuchillo, lo debí cortar como serrucho porque voló el queso y cayó el cuchillo con todas las fuerzas en estos dos dedos, aquí tengo mis cicatrices”.

También se ha quemado pero aún así, al entrar al programa de Azteca, no le dio miedo, al contrario “agarró al toro por los cuernos”, para ser una de las competidoras más fuertes de la temporada.

En su día a día ha aprendido a lidiar con todo tipo de críticas hacia su trabajo, por lo que ha sabido recibir de la mejor forma las opiniones de los tres jueces: Zahie Téllez, Alfonso Cadena y Adrián Herrera, a pesar de ser duras e hirientes.

“Luego me he puesto sensible porque me he sentido vulnerable y expuesta, pero me gusta escuchar las críticas, estoy acostumbrada a llorar, sobre todo cuando me entra el sentimiento”.

Dionne nunca había estado en un reality porque no le llamaban la atención, sólo éste, aunque confesó que antes de grabar estaba “un poco floja”, puesto que no cocinaba mucho, pero dijo que le encanta comer, lo cual consideró una ventaja.

Otro de sus puntos fuertes es que entiende la terminología que se usa en la cocina, el débil fue en la organización y tener claros los tiempos de la proteínas.

Tras su participación en el show, continuará con la grabación de la serie Un buen divorcio y este año terminó la serie Mamita que se verá en la plataforma “Star+.