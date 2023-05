El sueño de ver a las entrañables heroínas de Townsville, Bombón, Burbuja y Bellota, cobrar vida en carne y hueso se ha desvanecido, pues se dio a conocer que el live action de “Las chicas superpoderosas” fue cancelado oficialmente.

Mediante un reporte de TV Line, se informó que Brad Schwartz, presidente de entretenimiento del canal The CW, en el que se estaba desarrollando el proyecto, confirmó que no será producido debido a los cambios que hay al interior de la cadena.

Resulta que Nexstar adquirió la mayor parte de CW, por encima de Warner Bros Discovery y Paramount Global, en octubre de 2022, señalan medios internacionales.

En agosto de ese mismo año, “Variety” dio a conocer que estaban llevando a cabo los planes para hacer la serie realidad y si bien, se llegó a concretar un capitulo piloto, la misma empresa reveló que había sido un fracaso y que reformularían el guion.

En el rodaje de aquel episodio: Chloe Bennet, de “Agents of S.H.I.E.L.D.” interpretó a Bombón, Dove Cameron de “Descendientes” se puso la piel de Burbuja y Yana Perreault dio vida a Bellota.

El proyecto, conocido como “Powerpuff”, tenía como premisa mostrar a las tres heroínas, ahora jóvenes adultas, desilusionadas por haber perdido su infancia en una lucha constante contra el crimen. Sin embargo, una nueva y aterradora amenaza surgiría obligándolas a volver a empuñar sus poderes.

Posteriormente, Bennet decidió dejar la serie y hasta la fecha no contaban con una nueva actriz para ese papel.

“En este caso, el piloto no funcionó. Pero como vemos que hay suficientes elementos allí, queríamos darle otra oportunidad. Por eso no queríamos seguir adelante con lo que teníamos. Tonalmente, podría haberse sentido demasiado cursi”, comentó Mark Pedowitz, el entonces CEO de The CW.

¡CANCELADA! 🤯



La serie de “Las Chicas Superpoderosas” que se estaba desarrollando para el canal CW ha cancelado su producción después de muchos problemas en la reestructura de su guión y un piloto que se dice fue un fiasco 😳#LasChicasSuperpoderosas pic.twitter.com/lE098Tg8ca — Cápsula Geek 👽 (@CapsulaGeekMx) May 19, 2023

“Powerpuff” no fue la única serie cancelada

Además del live action de “Las chicas superpoderosas”, se canceló la serie “Zorro”: una versión femenina del héroe enmascarado.

Por otra parte, “Justice U” y “Jake Chang” sufrieron la misma situación.

“(Las series canceladas) ya se las hemos devuelto a los estudios, así que son libres de desarrollarlas y venderlas donde quieran”, declaró Brad Schwartz, actual presidente de entretenimiento de The CW, a TV Line.

