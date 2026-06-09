En medio de las movilizaciones que la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación)mantiene en distintos puntos de la Ciudad de México, Moisés Suárez, actor de "Vecinos" y maestro de profesión, compartió su postura sobre las protestas.

El intérprete de Arturo López consideró que en el movimiento se están mezclando intereses y esto termina por desvirtuar las demandas originales.

“Se están revolviendo las cosas. Tenemos responsabilidades ante la sociedad y no hay que abusar de eso. Las cosas deben hacerse de manera respetuosa, soy de esa idea de que hablando se entiende la gente”, dijo a la prensa durante la presentación de su nueva serie, "Riquísimos por cierto".

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Asimismo, destacó la importancia de la responsabilidad social, una cualidad que ha aprendido tanto en su faceta como docente como en la artística, y recordó una experiencia que vivió al inicio de su trayectoria que le permitió dimensionar el impacto que pueden tener ciertas figuras en la vida de otros.

“Cuando llegué a ser el Gato GC, estaba haciendo un programa, al terminar la productora me pidió que fuera a saludar a unos niños con síndrome de Down porque estaban viendo el programa en vivo, fui a saludarlos y cuando me vieron me dedicaron una porra, me abrazaron, pero eran niños”, relató.

Aunque dejó claro que no está en contra de las movilizaciones ni de las demandas de la CNTE, insistió en que la honestidad y el diálogo son las herramientas más efectivas para resolver cualquier diferencia.

“Hay que respetar, ser honestos... creo que esto va un poco con lo que decía del maestro y del profesional, cualquier trabajo, todo con responsabilidad, con respeto se puede lograr, no con agresiones, viva la paz, viva el amor”, concluyó.

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