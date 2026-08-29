Hay una frase que retumba en la mente de Minnie West por parte de su mamá, fallecida hace cuatro años: “crea tus propias oportunidades”.

Y por eso mismo la actriz y productora de “Me gusta, pero me asusta” está intentando levantar una historia situada en los 70s y en la que música será importante.

“Son ocho capítulos y estamos viendo por cuál plataforma saldría la serie; en eso estoy y no es fácil. Mi mamá siempre me dijo que era crear las oportunidades y eso es lo que estoy haciendo”, dice Minnie.

En el proyecto del que se reserva detalles también actuaría.

De lo que sí puede hablar es de su primera aparición en una telenovela, “Tierra de amor y coraje”, que estrenará inicialmente el próximo viernes en ViX, para luego saltar a la tv abierta.

La nueva producción de José Alberto Castro (“Corona de lágrimas” y “Por amar sin ley”) es la historia de los hermanos Coraje (Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio), dueños de un rancho, cuya vida se ve afectada con la llegada de una mujer (Sofía Castro) que desea asumir un legado.

[Publicidad]

Minnie dará vida a una periodista que comienza a sacar información del lado antagónico de la historia.

Significa su debut en el universo telenovelero, pues sólo había estado en series como “El Club” y “Luis Miguel: la serie”, además de los largometrajes “Bendita suegra”, “Me vuelves loca” y “La boda de mi mejor amigo”.

“Lo que me animó a aceptar fue el salirme de mi zona de confort y aprender cosas nuevas y adaptarme a cómo se hace: tienes que ser rápida, técnicamente saber dónde está la cámaras, tiene que salir perfecto porque se hace rápido y entonces para mi fue una maestría”, considera.

[Publicidad]

Recién Minnie estuvo nominada como Mejor Actriz en los premios Luminus de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, por su trabajo en Loco por ella.

La película fue la que la salvó del momento complicado en que la sumió la muerte de su mamá Amparo Serrano pues como las autoridades la hicieron representar el accidente, ella quiso alejarse de los foros y sets.

“Con la pura nominación ya me siento ganadora y es seguir”, apuntó la actriz.

[Publicidad]

Recién Minnie abrió una tienda con la marca que creó su madre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.