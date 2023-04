A pesar de que la conferencia era para anunciar los 10 años de la gira Two’r Amigos, Manuel Mijares no pudo evitar hablar muy orgulloso de los primeros pasos que su hija Lucero Mijares está dando en mundo del espectáculo, protagonizando la obra "El mago de The Wiz" la cual está próxima a estrenar.

“Lucerito está feliz, diario está ensayando, el productor Juan Torres me mando una fotos donde esta ella ayudando a cortar la escenografía, a pulir y haciendo lo que sale todos los días, entonces él me dijo que esto era increíble, porque siendo la protagonista está ayudando a clavar la escenografía; eso está padre, el saber que tus hijos están felices con lo que hacen y eso me da mucha emoción, ella está fascinada porque es algo que le gusta y tiene que probar, saber si la gente tiene interés en verte, vivir cosas que pasan en la carrera y que nosotros vivimos en su momento”, dijo Manuel Mijares al hablar de su hija pequeña.

Pero una de las cosas que Mijares quiso dejarle en claro a Lucero sobre esta carrera, es que el artista depende un factor que no puede controlar y es el público, por eso debe tener cabeza fría para esta profesión, porque éste siempre va a ser quien manda y decidirá si algo le gustó o no; pero después simplemente le pidió que disfrutara lo que le gusta hacer porque de esa forma siempre va a entregar más en escena.

“Hay una cultura familiar donde los papás se dedican a hacer arte, viven de ello, entonces creces allí y quieres emularlos y si tienes las facultades para hacerlo lo puedes hacer, los papás lo que quieren es que se realice y lo que le pudieron decir fue: esto es de verdad, esto es entregarse, esto es respetar al público y a la prensa, es respetarte a ti misma; yo creo que esta niña que es maravillosa y que conozco desde chiquita, sabe que así es y eso es lo que va hacer”, expresó Emmanuel sobre Lucero Mijares.

Manuel Mijares quiso subrayar que ni él, ni su exesposa la cantante Lucero, han forzado a su hija a nada, ella sola ha decidido su camino y lo único que han hecho ellos es dejarla ser, siendo feliz con lo que le gusta.

Emmanuel y Mijares celebran 10 años juntos

Los cantantes Emmanuel y Manuel Mijares anunciaron las siguientes dos fechas de su Two’r Amigos en el Auditorio Nacional, el 27 y 28 de mayo, con las cuales celebrarán los 10 años que llevan girando con este espectáculo no sólo en México sino en toda Latinoamérica.

“Estamos muy contentos de cumplir 10 años de esta gira increíble, que empezó con un pequeño sueño pero que ha ido creciendo, transformándose, haciéndose de acuerdo con las circunstancias, hoy cumplimos una década de este viaje que hemos estado viviendo a través de la música”, dijo Emmanuel.

Manuel Mijares consideró que el público sigue yendo a verlos en sus shows, porque en el escenario ellos reflejan esa complicidad y amistad que los unió desde que él le hacía los coros a Emmanuel en la década de los 80, algo que no pueden fingir porque la gente se da cuenta de ello.

“Las personas están viendo el espectáculo de dos amigos que están allá arriba divirtiéndose, dando en el escenario lo que cada uno puede dar, en cuanto a esfuerzo, talento y preocupación porque el público esté contento y emocionado, no hay cómo pagarle a la gente ese favor que nos ha hecho y la dicha de poder seguir con esto”, expresó Mijares.

Pero lo más importante es que a pesar de que llevan una década haciendo este espectáculo, sus ganas de querer mejorar y aprender cosas nuevas nunca se les ha quitado, según palabras de Mijares.

“Continuamente platicamos sobre lo qué hacemos en el escenario, pero lo que no se puede cambiar es que son las canciones de Mijares y Emmanuel y éstas tienen que repetirse porque son los éxitos y por lo cual viene la gente a vernos; ¿qué cambia? Cambia el vestuario, los arreglos, lo que ocurre en el escenario, el orden en que están las canciones, en fin, pero hay una esencia por la cual ha durado este espectáculo 10 años”, dijo Emmanuel.

Algo que ha sorprendido al llamado Soldado del Amor, es que Two’r Amigos ha evolucionado pero en la gente que va a verlo, porque señaló, ya no son sólo los fans que los siguen desde décadas atrás, ahora entre el público se pueden ver a niños y adolescentes, lo que él considera se debe a un gusto transmitido por generaciones anteriores.

Con las dos presentaciones que estos cantantes tendrán con su Two’r Amigos el 27 y 28 de mayo en el Auditorio Nacional, llegarán al concierto 61 y 62 en dicho recinto, un número complicado de igualar.