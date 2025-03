Entre más pasa el tiempo, más seguro se siente Manuel Mijares, de ahí que disfrute de mostrar su extravagante colección de zapatos, que en los últimos años ha sido motivo de conversación. “Desde los 80, cuando Emmanuel me contrató como corista, él era el fashion, el que me inspiraba”, admite, pero ahora el “Soldado del amor” sí, es todo un fashionista.

Recientemente lució un par de zapatos modelo Tabi, conocidos por su peculiar diseño que separa los dedos, similar a las tradicionales sandalias japonesas, y los comentarios en redes sociales se dejaron venir. “Parecen pezuñas” o “las botas de las Tortugas Ninja”. Mijares ni se inmuta: “No me considero fashion, pero me gusta mucho jugar todas las mañanas pensando en qué me voy a poner", dice.

Aun con diferencias, hay Ángeles Azules para rato

Tras la muerte de Porfirio Mejía García, padre de los hermanos Mejía Avante, integrantes principales de “Los Ángeles Azules”, las diferencias entre ellos al parecer se han acentuado.

Don Porfirio murió antier, 12 de marzo, a los 108 años, víctima de una pulmonía bilateral, y su partida, dicen los cercanos al grupo, podrían acentuar las diferencias que existen entre los Mejía, que se han dejado ver desde pasadas y recientes presentaciones en las que Elías, mejor conocido como “El Doc”, ha pedido camerino exclusivo para él, evitando así el contacto con sus hermanos. Al respecto, él mismo ha negado en redes sociales tales comentarios al decir que la partida de su padre, lejos de alejarlos, los obliga a mantenerse unidos, pues don Porfirio fue siempre el principal promotor del trabajo de sus hijos.





Irán Castillo volverá a cantar

Irán Castillo alborotó a sus seguidores tras el anuncio que hizo en sus redes sociales de que volverá a cantar. La actriz de cintas como “Mesa de regalos” y “Sin copa” adelantó: “Estoy muy emocionada de contarles que ya viene mi regreso al pop”, y será en abril con una nueva canción.

Irán, que en los últimos años se ha dedicado a la actuación, la maternidad y a impulsar un repertorio para niños, ya evocó en los fans el recuerdo de aquella joven veinteañera de los años 90 que cantaba inocentemente “Yo por él” y han comentado a echarle flores: “Qué grato tu regreso, todo lo que haces lo haces con amor, talento, esfuerzo y dedicación y te agradecemos por todo lo bonito que nos das…”, le escribieron a Castillo, quien en su momento recibió la carta de retiro de su disquera.