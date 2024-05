Miguel Rodarte hace frente a la violencia desde la ficción

Para Miguel Rodarte, la violencia y la corrupción no sólo se quedan en la ficción, terreno donde el actor ha participado en series como Narcos (2018) o películas como Colosio, el asesinato (2012), pues es algo que él ha visto muy de cerca y que, como a muchos otros, le ha afectado.

“Yo nací en Culicán, Sinaloa, y desde que yo era chico era un lugar donde había pleito por los territorios por parte del crimen organizado, entonces crecí con un sentido de amenza constante. Perdí amigos a lo largo del camino víctimas de la violencia que prevalece en el país y la impunidad”, señala Rodarte.

Es por eso que considera importante que estos temas se sigan tocando en todos los medios posibles, a través de historias que reflejen la realidad, como su más reciente trabajo en la serie Sierra Madre: prohibido pasar.

“Yo soy actor, no soy politólogo, ni tampoco experto en manejo de situaciones de seguridad, pero lo que sí puedo decir es que a mí (la violencia) me ha llegado de manera directa, y por eso me interesa contar este tipo de historias”.

En la serie, disponible en Max, Rodarte da vida a Marcos Parra, un empresario perteneciente a una de las familias más poderosas del municipio de San Pedro Garza, quien ve la oportunidad de lanzar su carrera política cuando la seguridad y la estabilidad del sector privilegiado de Monterrey se ven amenazados por la delincuencia.

“Es un tema que hay que revisar, cuando se escuchan la propuestas de los candidatos (a la Presidencia), nadie aporta una solución real, creo que nada más nos están mareando con el mismo discurso, dejando que el crimen se siga infiltrando cada vez más en la cúpulas del poder y en la sociedad”, lamenta.

Centrado en su reflexión en torno a las próximas elecciones a celebrarse en el país, Rodarte reconoce que tomó algunas características de algunos políticos para ir alimentando su trabajo creativo.

“Nunca fue la intención recrear a algún personaje en específico, simplemente fue alimentarse de las figuras que existen alrededor, que están en activo y que pueden ser hasta muy evidentes”, comenta.

Miguel enfatiza que Sierra Madre no se pretende dar una solución a la problemática de México, sino invitar a la reflexión, por lo que considera que el hecho de que la historia esté contada a partir de contrastes es un plus, ya que no sólo se verá la situación de este estado desde el privilegio, también desde el punto de vista de las personas que tienen contacto directo con la violencia.