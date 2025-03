Miguel Bosé tuvo literalmente un regreso muy movido, cuando esta noche sonó la Alerta Sísmica a mitad de su primer concierto en el Auditorio Nacional, situación que tomó con humor y que no le impidió ofrecer una presentación inolvidable.

“¿Cómo estamos? – preguntó Miguel Bosé a su público cuando el susto había pasado – hace cuántos años que hago el Auditorio, puede ser desde que se construyó y jamás, jamás había sucedido semejante cosa, no sé a ustedes. Mañana no se quejen, porque esto ha sido una super chingona producción”.

Es que todo había iniciado muy bien con este primer concierto en el Auditorio, el cual forma parte de su Importante Tour 2025; eran las 20:40 horas cuando las luces se apagaron, se escuchó música de introducción y poco a poco cada uno de sus cinco músicos y tres coritas subieron al escenario, al final apareció él, vestido completamente de blanco, entonces la ovación fue ensordecedora y la noche comenzó con Mirarte.

Concierto de Miguel Bosé en el Auditorio Nacional con su tour "importante". Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Con una sonrisa de satisfacción y la mano en el pecho, fue como Bosé recibió la eufórica bienvenida del público, después nueve años de silencio. Con las manos arriba y siguiendo cada uno de sus movimientos, es como el público respondió al intérprete en canciones como Duende, El hijo del capitán trueno y Nena.

“Buenas noches México ¿cuánto tiempo ya que no nos vemos? Años, pero aquí estamos para retomar todos juntos un viaje, que dejamos colgado en el tiempo, es un viaje que nos pertenece a todos; lleno de recuerdos, de memorias, de cosas, que según vayan apareciendo en las canciones van saliendo. Este viaje no es sólo mío es de todos ya, todo esto pertenece a todos ustedes gracias a un barco, empezamos por mar, seguimos por los mundos mágicos y ahora vamos hacer el viaje por aire”, expresó el cantante antes de que Aire Soy comenzara a sonar.

Y todo fue como él lo dijo, porque los clásicos que siguieron no sólo movieron los cuerpos, también las memorias, entre ellos estuvieron Bambú y Este mundo va, pero justo en ese momento sonó la Alerta Sísmica y muchos de los presentes comenzaron a desalojar el recinto, eran las 21:20 horas.

Concierto de Miguel Bosé en el Auditorio Nacional con su tour "importante". Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Bosé había salido del escenario para un cambio de ropa pero segundos después sonó la alerta, por lo cual sus músicos no sabían que hacer, hasta que personal del staff técnico se acercó a ellos y los retiró del lugar. Después de que personal de protección civil revisara que todo estaba en orden, incluyendo el escenario, todos volvieron después de 15 minutos a su lugar y el show continuó.

Por amor a su publico

Con Miguel Bosé y todo su equipo de regreso en escena, el concierto siguió curiosamente con el tema Sereno. Para calmar los nervios también cantó temas como Sólo si, Hacer por hacer y Como un lobo.

Con Nada particular, Bosé mandó un mensaje de paz, asegurando que nada bueno sale de la guerra y durante la canción pidió que hicieran palmas, pero algunos prefirieron prender la luz de su celular, haciendo más especial este momento de comunión.

Ataviado se rojo y con una larga capa adornada con rosas, fue como reapareció Miguel Bosé después de un breve preludio, dejando entrever que se acercaba el momento de un tema muy romántico, Olvídame tú, canción que por supuesto fue coreada por las 10 mil almas presentes.

“Ya no me queda nada, sólo un inmenso vacío que a lo largo de estos años jamás he podido colmar, intenté hacerlo y me fue fatal, porque cada que alguien se va, debe conservar su lugar vacío, no podemos cambiarlo por otra persona o cosa, cada quien debe tener su espacio. Mi familia y mis amigos fuimos a buscarle rosas que yo puse aquí, para sentarme y recordarla de esta manera”, así dio paso a Amiga, un tema que fue escrito para la cantante española Cecilia, amiga de Bosé y que falleció en 1976.

Después de dos canciones más el “amante bandido”, como también lo llaman sus fans, hizo una dedicatoria especial:

“México mira, esta noche quiero darte un beso, pero de los besos que no se olvidan ¿Alguien recuerda su primer beso? Yo era un prolífico en aquella época, pero aun tengo ese primer beso en que hay profundidad y texturas, es un beso que se espera, el beso más bello del mundo, y es para ti México”, expresó Bosé antes de cantar Y puede que.

Un nuevo cambio de ropa se dio, y esta vez subió en total amarillo, para cantar Morena Mia, un tema lleno de ritmo y sabor. Si tú no vuelves, Bandido y Te amaré, también resonaron en el Auditorio Nacional, previo al cierre con su primer gran éxito, Don Diablo.

Bosé ya se había despedido pero la gente no lo dejaba ir, durante un minuto hicieron de su nombre un cántico que él disfrutaba y no paraba de sonreír, y como nadie se movía de su lugar, Bosé dijo que quería cerrar la noche con magia, la cual estaba encerrada en dos palabras difíciles de decir, “Por ti”.

“Pero no es difícil el haberlo dicho, sino que te lo digan… y esta noche México todo lo he hecho por ti – expresó el artista español antes de cerrar el show con la canción que lleva ese título, y al final dijo satisfecho - ¡Gracias México! ahora sí buenas noches”.