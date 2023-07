Miguel Bosé anuncia colaboración con Rauw Alejandro y las redes explotan

Después de varios años de mantenerse alejado del escenario musical, el español Miguel Bosé regresa y no lo hace solo; por primera vez el intérprete de "Amante bandido" dejará atrás sus inicios en el pop y la balada para adentrarse a los ritmos urbanos y es que estrenará una colaboración con el reaggetonero Rauw Alejandro.

A través de sus redes sociales, Bosé reveló que formará parte del nuevo disco del intérprete de "Punto 40", el cual llevará por título "Playa Saturno" y saldrá a la luz este viernes 7 de julio, en punto de las 12:00 horas.

El tema que Rauw compartirá con el icónico cantante lleva por nombre "Si te pegas" y aunque no se ha dado ni siquiera un pequeño adelanto de la música o la letra, el español ha asegurado que será todo un éxito: "¡Lo que se viene!", escribió Bosé junto a una fotografía al lado del puertorriqueño, para después agradecerle por esta colaboración: "Gracias Rauw Alejandro por hacerme parte de “Playa Saturno. ¡Maravilloso!", agregó.





Por su parte, el novio de Rosalía, hizo el anuncio oficial a través de la misma plataforma, pero no sólo confirmó su dueto con Bosé, sino que reveló el setlist que incluye participaciones de otros artistas como: Ivy Queen y Bizarrap.

Colaboración de Bosé y Rauw Alejandro divide opiniones

Si bien es cierto que la canción al lado de Rauw podría marcar el regreso de Bosé a los escenarios, la noticia dividió opiniones, pues algunos de sus fans celebraron que se modernice y trabaje con los ídolos actuales, otros consideraron que es algo innecesario, pues su larga trayectoria musical lo respalda.

"Nunca imaginé ver a un pedazo de artista como el gran Miguel Bosé junto a un pseudo cantante que sin el auto tune no podría ni gemir", "No voy juzgarte, tendrás tus razones para esta colaboración, pero ya tienes idea de cómo funciona este sistema", "El artista favorito de mi mamá junto al artista favorito de mi pareja", "¿En serio? ¿Miguel Bosé necesita de un reguetonero para mantenerse en el mapa?", "Estupendo. ¿Para cuándo un trabajo tuyo?", "Espero con ansias poder escucharlo", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

