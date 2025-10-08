Más Información

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

José Javier Villarreal hurga en la memoria

José Javier Villarreal hurga en la memoria

Clío conmemora al historiador Luis González y González

Clío conmemora al historiador Luis González y González

El Nobel, a descubridores del efecto túnel cuántico

El Nobel, a descubridores del efecto túnel cuántico

“No me atrevería a definir qué es  arte y qué es un artista”: Carla Stellweg

“No me atrevería a definir qué es  arte y qué es un artista”: Carla Stellweg

“La dignidad del insecto”, un llamado a detener el ecocidio

“La dignidad del insecto”, un llamado a detener el ecocidio

Michelle Vieth tenía apenas 16 años cuando la reconocida actriz y directora Beatriz Sheridan notó que arrugaba mucho la frente al expresarse, y le pegó ahí un masking tape, pidiéndole que no se lo quitara y así se vieran al otro día.

La acapulqueña hizo caso y, cuando se volvieron a ver, Sheridan no se aguantó la risa porque jamás pensó que lo hiciera.

“Eso me ayudó para no gesticular de esa manera”, dice Vieth.

Por ejercicios así, considera la protagonista de Amigas y rivales y Mi pequeña traviesa, en su reciente entrada al cine no batalló con vicios que actores y actrices llevan de la pantalla chica a la grande.

El resultado es el que se ve desde este domingo en plataformas en La loca del Reforma, cinta que sigue a una actriz que sufre presiones y estrés por parte de otro actor, y también de su público.

Mick Garcia (Tu dama de hierro) y Michelle Ampudia Vieth, hija de la actriz, integran el elenco de esta producción que fue dirigida por Ana Caché Torres, y rodada en Matamoros, previo a la pandemia.

El sexenio que tardó entre su rodaje y salida a plataformas de streaming (Apple TV, Prime Video y Google Play) se debió a que, como en la historia se incluye el realismo mágico, requirió de procesos especiales de posproducción.

Simon Bross (Malos hábitos), Inna Payán (La jaula de oro) y Marcela Ronquillo (Switch up) son algunos de los productores.

“Cuando decía que me iba a ir a Matamoros a filmar, todo mundo me preguntaba que por qué iba (en referencia a la inseguridad), pero les contestaba que cómo no iba a ir, si yo soy de Guerrero (risas)”, expresa Vieth.

“No me había llegado la oportunidad, sí tuve dos que tres, hasta cinco propuestas para hacer cine, pero estaba haciendo yo telenovelas, no puedes servir a dos amos al mismo”, indica.

Actualmente Michelle forma parte de la obra de terror El sótano y, a fines de este mes, estrenará Divorciémonos mi amor.

Esta última solo se presentará por ahora en gira por el país y actuará al lado de Mario Bezares, Ninel Conde y Nicola Porcella.

“Es una comedia de situaciones y enredos, que seguramente llegará después acá”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana. Foto: AFP / AP

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor. Foto: AP

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor

Madrina de Christian Nodal lo defiende ante críticas por Inti: "No es un padre ausente" Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Madrina de Christian Nodal rompe el silencio ante críticas por no visitar a Inti y revela que el cantante sufrió mucho con Belinda

Heidi Klum rompe las reglas del recato y desfila con vestido lencero en la Semana de la Moda de París. Foto: EFE

Heidi Klum rompe las reglas del recato y desfila con vestido lencero en la Semana de la Moda de París