Michelle Vieth tenía apenas 16 años cuando la reconocida actriz y directora Beatriz Sheridan notó que arrugaba mucho la frente al expresarse, y le pegó ahí un masking tape, pidiéndole que no se lo quitara y así se vieran al otro día.

La acapulqueña hizo caso y, cuando se volvieron a ver, Sheridan no se aguantó la risa porque jamás pensó que lo hiciera.

“Eso me ayudó para no gesticular de esa manera”, dice Vieth.

Por ejercicios así, considera la protagonista de Amigas y rivales y Mi pequeña traviesa, en su reciente entrada al cine no batalló con vicios que actores y actrices llevan de la pantalla chica a la grande.

El resultado es el que se ve desde este domingo en plataformas en La loca del Reforma, cinta que sigue a una actriz que sufre presiones y estrés por parte de otro actor, y también de su público.

Mick Garcia (Tu dama de hierro) y Michelle Ampudia Vieth, hija de la actriz, integran el elenco de esta producción que fue dirigida por Ana Caché Torres, y rodada en Matamoros, previo a la pandemia.

El sexenio que tardó entre su rodaje y salida a plataformas de streaming (Apple TV, Prime Video y Google Play) se debió a que, como en la historia se incluye el realismo mágico, requirió de procesos especiales de posproducción.

Simon Bross (Malos hábitos), Inna Payán (La jaula de oro) y Marcela Ronquillo (Switch up) son algunos de los productores.

“Cuando decía que me iba a ir a Matamoros a filmar, todo mundo me preguntaba que por qué iba (en referencia a la inseguridad), pero les contestaba que cómo no iba a ir, si yo soy de Guerrero (risas)”, expresa Vieth.

“No me había llegado la oportunidad, sí tuve dos que tres, hasta cinco propuestas para hacer cine, pero estaba haciendo yo telenovelas, no puedes servir a dos amos al mismo”, indica.

Actualmente Michelle forma parte de la obra de terror El sótano y, a fines de este mes, estrenará Divorciémonos mi amor.

Esta última solo se presentará por ahora en gira por el país y actuará al lado de Mario Bezares, Ninel Conde y Nicola Porcella.

“Es una comedia de situaciones y enredos, que seguramente llegará después acá”.