¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya se casaron!, Así se vivió la discreta ceremonia

Michelle Renaud y Matías Novoa ya se dieron el sí, pues sin que muchos sospechasen, este fin de semana llevaron a cabo una boda discreta en la que contaron sólo con la compañía de su familia y amistades más cercanas, de acuerdo con lo que informó "Caras", la revista a la que la pareja dio la exclusiva de sus nupcias y a la que le revelaron algunos de sus planes a futuro, pues los recién casados desean ampliar a la familia.

Los rumores de que la pareja tenía planeado casarse pronto comenzaron este miércoles, cuando Michelle compartió un video donde se le puede ver entrando a una boutique de vestidos de novia, ubicada en Polanco, en donde enfoca el anillo de compromiso que porta en su dedo anular.

Michelle Renaud tiene 33 años y debutó en la televisión mexicana en 1992, con la telenovela "Ángeles en el paraíso". Foto: Instagram

A lo largo del clip, que musicalizó con el clásico tema "This will be" de Natalie Cole, la actriz de 35 años se prueba diferentes vestidos, diseñados por Rosa Clará, una importante firma española de vestidos de novia, la mayoría de ellos eran de corte sirena con agregados de encaje, y aunque la joven actriz se probó gran variedad de la colección, se decidió por un vestido de escote pronunciado de satén.

Sin embargo, supimos cuál fue su elección final hasta la tarde de ayer, cuando la revista "Hola" publicó en sus redes sociales su más reciente portada, en la que posan los recién casados.

El encabezado reza: "Michelle Renaud y Matías Novoa se casan en una ceremonia íntima"; la revista de sociales también compartió un video donde aparecen los novios posando para su cámara, en la que la actriz sostiene el ramo y el chileno la toma de la cintura, ambos hacen diferentes poses hasta que Matías le pasa la batuta al pequeño Marcelo, el hijo de seis años de Renaud, quien lució muy elegante un traje gris, corbata oscura y tenis blancos converse, mientras se retrataba junto a su mamá.

Hasta el momento, son pocas las imágenes que circulas de la unión, pues la pareja sólo ha publicado algunas de las fotografías que amistades han compartido, en las que se puede apreciar que Axel, el hijo de 11 años de Novoa, también estuvo en la ceremonia, pues a lo largo del más de un año de relación entre los actores, han demostrado que ya son toda una familia a lado de sus respectivos hijos, los que al parecer se llevan muy bien, pues en todo momento fueron captados juntos.

Michelle Renaud posa con Marcelo y Alex, su hijo y el hijo de Novoa. Foto: Instagram

De hecho, en diversas entrevistas, tanto Matías como Michelle han expresado que, entre sus planes futuros, se encuentra el deseo de concebir un hijo juntos, el que al actor le gustaría que fuera una niña, aunque también han asegurando que ninguno de los dos tiene prisa y esperan que el tiempo traiga una o un nuevo integrante a su familia.

Aunque la noticia de la boda ha causado revuelo por lo inesperada que fue, la pareja ya había hablado de la idea de unirse en matrimonio a medios de comunicación, pues la actriz llegó a revelar que tenía la certeza de que Matías sería el hombre con el que se que se casaría, del mismo modo que él expresó que al percatarse de la clase de madre que era Michelle no le quedó ninguna duda que era con quien quería compartir la vida para siempre.

El noviazgo de la mexicana y el chileno comenzó en 2022, sin embargo, se conocieron un año antes, en las filmaciones de "Doblemente embarazada 2", en donde cosecharon una amistad que se transformó en amor durante las grabaciones de la telenovela "La herencia", donde dieron vida a los hermanos del Monte, sin embargo, la pareja prefirió esperar a dar la noticia de su relación durante algunos unos meses, pues en esa época el actor seguía en proceso de divorcio; fue entonces que, en octubre de 2022, a través de una publicación de "Hola" confirmaron que cupido los había flechado.

Esta no es la primera vez que Michelle y Maríaz se casan; la actriz sostuvo un matrimonio de dos años con Josué Alvarado, mientras que el actor estuvo casado con Isabella Castillo del 2019 al 2021.

