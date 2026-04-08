La falsa noticia sobre la supuesta muerte de Michael J. Fox generó confusión en redes sociales, pero fue rápidamente desmentida. El actor se encuentra con buen estado de salud, según confirmó su representante, quien aseguró que recientemente participó en el PaleyFest y sostuvo entrevistas con medios.

La incertidumbre surgió luego de que CNN difundiera un artículo acompañado de un video titulado “Recordando la vida del actor Michael J. Fox”, lo que llevó a algunos usuarios a interpretar erróneamente que el protagonista de "Volver al futuro" había fallecido. Sin embargo, en ningún momento se confirmó su muerte y el contenido fue eliminado poco después.

De hecho, Fox realizó una aparición sorpresa durante el PaleyFest LA, en el marco del cierre de grabaciones de la tercera temporada de la serie "Shrinking", donde participa como estrella invitada. El evento, celebrado en el Dolby Theatre de Los Ángeles, incluyó una proyección especial y una charla con parte del elenco, entre ellos Jason Segel y Harrison Ford.

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Las apariciones públicas del actor han sido poco frecuentes en los últimos años debido a que padece Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en 1990, cuando tenía 29 años, aunque lo hizo público hasta 1998. Desde entonces, se ha convertido en una de las principales voces en la investigación sobre este padecimiento y fundó en el año 2000 la Fundación Michael J. Fox, que ha recaudado más de 2 mil millones de dólares para este fin.

Aunque se retiró de la actuación en 2020 a causa de dificultades en el habla y la memoria, Fox ha mantenido participaciones esporádicas en la industria, incluyendo su documental "Still" (2023), así como apariciones en series como "The Good Fight" y "Shrinking".

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Michael J. Fox alcanzó la fama mundial en la década de 1980 gracias a su papel como Marty McFly en la trilogía "Volver al futuro", que se convirtió en un referente del cine de ciencia ficción y cultura pop.

Paralelamente, protagonizó la exitosa serie "Family Ties" (Lazos familiares), donde su interpretación de Alex P. Keaton le valió varios premios Emmy y consolidó su lugar como una de las figuras más queridas de la televisión estadounidense.

Durante esos años también participó en películas como "Teen Wolf" y "The Secret of My Success", en las que reafirmó su versatilidad entre la comedia y el cine comercial.

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