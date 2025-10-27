Michael J. Fox, conocido por interpretar a Marty McFly en la icónica saga “Volver al futuro”, confesó en su nuevo libro que conducir el famoso DeLorean fue una de las peores experiencias durante el rodaje.

El libro, titulado “Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum”, publicado el pasado 14 de octubre, revela varios secretos detrás de una de las películas más queridas de los años 80.

En uno de los pasajes, Fox reconoce que manejar el vehículo símbolo de la trilogía fue una experiencia desagradable, principalmente por las partes metálicas y los accesorios que se añadieron para darle una apariencia futurista al interior del coche.

“Tuve que conducir el DeLorean. Ya sé lo que estás pensando… ¡genial! Yo también lo pensé al principio, pero pronto terminé odiando tener que manejarlo”.

El actor agregó que incluso sufrió raspones y heridas por los objetos afilados que se encontraban dentro del auto.

“Esos accesorios improvisados tienden a ser metálicos y filosos”, escribió Fox.

A pesar de la incomodidad, el actor decidió no quejarse durante el rodaje. En su libro recuerda una frase que resume su entrega al cine: “El dolor es temporal, el cine es para siempre”.

Michael J. Fox revela cómo desea morir

El protagonista de “Volver al futuro” también habló con honestidad sobre cómo le gustaría morir, luego de más de 35 años de lucha contra el Parkinson, enfermedad que lo alejó de la actuación durante un tiempo.

En entrevista con The Sunday Times, el actor expresó:

“Solo me gustaría no despertar un día. Sería ideal. No quiero una muerte dramática. No quiero tropezar con los muebles y partirme la cabeza”.

Michael J. Fox es reconocido por haber dado gran visibilidad a esta enfermedad, además de fundar una organización dedicada a la investigación del Parkinson, con la que ha aprendido a convivir y a inspirar a millones de personas en todo el mundo.

