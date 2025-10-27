Más Información

"Habitar el paisaje", exposición para entrar a la mente creativa de Knut Pani

"Habitar el paisaje", exposición para entrar a la mente creativa de Knut Pani

Conceden a Fernanda Trías el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela "El monte de las furias"

Conceden a Fernanda Trías el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela "El monte de las furias"

Los museos del mundo se solidarizan con el Louvre, entre ellos el Museo Nacional de Antropología

Los museos del mundo se solidarizan con el Louvre, entre ellos el Museo Nacional de Antropología

Africa Express clausuró el Festival Internacional Cervantino

Africa Express clausuró el Festival Internacional Cervantino

Concluye el 53 Festival Internacional Cervantino en Guanajuato; hubo más de 300 mil asistentes

Concluye el 53 Festival Internacional Cervantino en Guanajuato; hubo más de 300 mil asistentes

"Habitación Macbeth", el propio cuerpo como teatro, en el 53° Festival Internacional Cervantino

"Habitación Macbeth", el propio cuerpo como teatro, en el 53° Festival Internacional Cervantino

, conocido por interpretar a Marty McFly en la icónica saga “Volver al futuro”, confesó en su nuevo libro que conducir el famoso DeLorean fue una de las peores experiencias durante el rodaje.

El libro, titulado “Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum”, publicado el pasado 14 de octubre, revela varios secretos detrás de una de las películas más queridas de los años 80.

En uno de los pasajes, Fox reconoce que manejar el vehículo símbolo de la trilogía fue una experiencia desagradable, principalmente por las partes metálicas y los accesorios que se añadieron para darle una apariencia futurista al interior del coche.

“Tuve que conducir el DeLorean. Ya sé lo que estás pensando… ¡genial! Yo también lo pensé al principio, pero pronto terminé odiando tener que manejarlo”.

El actor agregó que incluso sufrió raspones y heridas por los objetos afilados que se encontraban dentro del auto.

Esos accesorios improvisados tienden a ser metálicos y filosos”, escribió Fox.

A pesar de la incomodidad, el actor decidió no quejarse durante el rodaje. En su libro recuerda una frase que resume su entrega al cine: “El dolor es temporal, el cine es para siempre”.

Lee también

Michael J. Fox revela cómo desea morir

El protagonista de “Volver al futuro” también habló con honestidad sobre cómo le gustaría morir, luego de más de 35 años de lucha contra el Parkinson, enfermedad que lo alejó de la actuación durante un tiempo.

En entrevista con The Sunday Times, el actor expresó:

“Solo me gustaría no despertar un día. Sería ideal. No quiero una muerte dramática. No quiero tropezar con los muebles y partirme la cabeza”.

es reconocido por haber dado gran visibilidad a esta enfermedad, además de fundar una organización dedicada a la investigación del Parkinson, con la que ha aprendido a convivir y a inspirar a millones de personas en todo el mundo.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Fan le roba beso a Christian Nodal y redes estallan: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”. Foto: Tomada de TikTok @alejandradelacruz1 / AFP

Fan le roba beso a Christian Nodal y redes estallan: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”

“Harry sí, Meghan no”: la firme decisión de Kate Middleton sacude a la familia real. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) / (Samir Hussein/Pool Photo via AP) / AFP (Photo by Michael loccisano /

“Harry sí, Meghan no”: la firme decisión de Kate Middleton sacude a la familia real

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes. Foto: Slaven Vlasic / AFP / Evan Agostini/ AP

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Nodal y Ángela Aguilar en palenque Foto: Captura de pantalla /TikTok

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Christian Nodal y Ángela Aguilar en palenque: “No, ahí no Julión"

Alessandra Ambrosio. Foto: EFE

Alessandra Ambrosio se une a la tendencia sin pantalón y desata glamour en Nueva York

[Publicidad]