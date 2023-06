Michael Bolton deleita con velada romántica en la Arena CDMX

Ni la lluvia, ni el granizo, ni las calles colapsadas detuvieron a los fans de la balada romántica, de asistir al concierto de Michael Bolton, una balada que enmarca los años ochenta y principios de los noventa, y aún hoy se sigue escuchando, y convocando público a recintos de gran aforo.

Fue gracias al norteamericano, que la Arena CDMX tuvo otra noche, aunque tranquila, llena de disfrute musical, aunque por los retrasos provocados por la lluvia el artista saliera 40 minutos tarde al escenario.

Con los teclados sintetizados, y su voz ronca pero suave, Bolton arrancó su show, robando la atención de todo su público, que minutos antes se encontraba murmurando, y que con las primeras notas del intérprete, permaneció en total silencio.

La guitarra eléctrica a ritmo lento evocó la sensualidad, y provocó abrazos y bailes entre las parejas que no se guardaron su amor ante la atmósfera agradable que provocaba Bolton con su voz, y que sus coristas se encargaban de reforzar en cada acompañamiento.

Las luces de los celulares se encendían, los brazos del público se levantaban y se movían de un lado a otro, cual si fuese un mar de manos que permanecían en un vaivén lento al ritmo de temas como "To Love somebody", "A love so Beautiful", y otros clásicos.

Bolton se limitó a cantar, y de vez en cuando invitar a su público a levantarse sin pena de sus asientos para disfrutar cada interpretación bailando lentamente.

Las luces del lugar complementaron la atmósfera relajada, con luces tenues, que contrastaron con las luces de diferentes colores en todo el lugar, que cambiaban lentamente de un tono a otro al ritmo de Bolton.

Bajo ese tenor continuó la noche tranquilamente hasta que los grandes clásicos convirtieron la atención del público en completa entrega, coreando "Said i love You", "When a man loves a woman", o "How a man supposed to live" para despedir la noche con agradecimientos mutuos.

Por parte de Bolton con un mensaje "Los amo México", y del público con un aplauso que anunció el adiós al cantante.