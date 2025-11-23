México arrasó en el 51 Festival Internacional de Cine de Huelva, España, al cosechar siete premios entre las películas Vainilla, Un mundo para mí y Doce lunas, incluyendo el de Dirección y el del Público.

Vainilla, ópera prima de Mayra Hermosillo, acerca de una familia de mujeres que luchan porque no les quiten su hogar, obtuvo los galardones de Dirección e Interpretación (para el elenco completo).

Un mundo para mí, sobre un bebé intersexual y el conflicto que genera en sus padres, interpretados por Hermosillo y Andrés Delgado, logró los premios del Público, Guion y el Queer Camilo 2025.

Y Doce lunas, un drama con Ana de la Reguera, presumió las estatuillas a Fotografía y el paralelo Corazón Roto, que entrega la Asociación Cardiaca Nuevo Camino Para el Corazón Onubense, por mostrar cómo la pérdida puede quebrar la vida cotidiana y, al mismo tiempo, impulsar un proceso de reconstrucción.

La coproducción con México, Aún es de noche en Caracas, quien tiene detrás a la figura venezolana Edgar Ramírez, consiguió los premios del Jurado, el Radio Exterior España y el IES Pablo Neruda.

La cinta brasileña La mejor madre del mundo, se elevó como la Mejor Película de la competencia con el Colón de Oro.