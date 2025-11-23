Más Información

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

México arrasó en el 51 Festival Internacional de Cine de Huelva, España, al cosechar siete premios entre las películas Vainilla, Un mundo para mí y Doce lunas, incluyendo el de Dirección y el del Público.

Vainilla, ópera prima de Mayra Hermosillo, acerca de una familia de mujeres que luchan porque no les quiten su hogar, obtuvo los galardones de Dirección e Interpretación (para el elenco completo).

Un mundo para mí, sobre un bebé intersexual y el conflicto que genera en sus padres, interpretados por Hermosillo y Andrés Delgado, logró los premios del Público, Guion y el Queer Camilo 2025.

Y Doce lunas, un drama con Ana de la Reguera, presumió las estatuillas a Fotografía y el paralelo Corazón Roto, que entrega la Asociación Cardiaca Nuevo Camino Para el Corazón Onubense, por mostrar cómo la pérdida puede quebrar la vida cotidiana y, al mismo tiempo, impulsar un proceso de reconstrucción.

La coproducción con México, Aún es de noche en Caracas, quien tiene detrás a la figura venezolana Edgar Ramírez, consiguió los premios del Jurado, el Radio Exterior España y el IES Pablo Neruda.

La cinta brasileña La mejor madre del mundo, se elevó como la Mejor Película de la competencia con el Colón de Oro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]