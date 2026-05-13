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Un corto sobre rituales de brujas en el bosque y uno más en torno a lo que ocurre cuando alguien se pierde buscando un lugar, son historias de terror hechas en formato vertical que representarán a México el próximo domingo en , Francia.

The offering y The blind alley, con una duración de entre dos y cuatro minutos, ambos dirigidos por Carlos Meléndez (Histeria), forman parte del Fastastic Pavilion Vertical Cinema Cannes, el cual albergará producciones de varios países y que se realiza en el marco del certamen galo.

El formato vertical es una tendencia impuesta por China, donde inició en 2018, país en el que tan solo en 2024 se estima se realizaron 30 mil minidramas de todos los géneros, en modalidad de serie, que pueden ser vistas en tan sólo una hora.

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“Cuando salió el TikTok se dio una nueva forma de consumir entretenimiento y entonces comencé a ver el formato vertical como algo interesante que daba difusión a los proyectos”, recuerda Meléndez.

Para entonces el realizador ya contaba en su haber con cortometrajes y una película, y sabía que este formato le permitiría tener visibilidad.

“Hice cortos para seguir filmando y encontré público, Pavilion abrió su convocatoria para cine hecho con medios alternativos, presenté los proyectos y los eligieron”, cuenta.

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El evento, no competitivo, consta de producciones de 17 países con tramas exclusivamente de terror, ciencia ficción, fantasía y thriller. El mexicano no podrá viajar a la ciudad europea por cuestiones laborales.

“The offering tiene que ver con rituales de las brujas en los bosques, sobre un explorador que se pierde en una zona donde pasa eso, el otro es sobre lo que ocurre cuando te pierdes en calles de la ciudad. Son cortos sin ningún diálogo, he intentado llevar la pureza del cine a ellos”.

Meléndez ya participó en dos series en ese estilo disponibles en las plataformas alusivas Short Marx y Reel Short: El amor nos encontró de nuevo y Despediste a un genio tecnológico, en el elenco están Juan Solo y Pamela Cervantes.

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