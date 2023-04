Llegar a tierras mexicanas le despertó a Rosalía el apetito por comer algunos platillos típicos del país o por lo menos, así lo dejo ver en el pleno show gratuito del Zócalo Capitalino que se llevó a cabo este viernes 28 de abril.

Entre bailes sensuales, guitarras eléctricas, voces asiaticas y algunos otros estilos característicos, la Motomami encendió el escenario interpretando algunos de sus éxitos como "La combi Versace”, “Besos mojados”, “La noche de anoche” y hasta “Bizcochito”.

Rosalía en el concierto gratuito del Zócalo Capitalino. Fotos: Hugo Salvador.

A pesar de meterse en su papel y entregarse al público, también tuvo la oportunidad de bromear y recordar su anécdota con el aguachile, comida que probó en su última visita a México. Se trata de un platillo originario de las costas de Sinaloa.

"México me entró mucha hambre de tanto bailar, a ver si me como unos taquitos, un aguachile, mandateis tantas recetas que no sabía cuál escoger de todas, así que terminé haciendo un mix, no sé ni como me quedó, pero ojalá lo pueda perfeccionar, y lo aprenda a hacer tan rico como el que yo probé aquí", dijo a la audiencia, quienes estallaron en gritos.

Recordemos que hace unos días, a través de su cuenta de Twitter, la intérprete de “La fama” preguntó a sus seguidores cómo era la preparación del platillo.

“Hola alguien tiene por favor la receta del aguachile de camarón Dios, está buenísimo lo he descubierto en este último viaje a México y sería un sueño aprender a hacerlo, ¿es difícil?”, publicó.

A lo que los internautas procedieron a responderle cuáles eran los ingredientes.

Horas más tarde, publicó las fotografías de su obra culinaria: “Creo que lo he conseguido, muchas gracias. Estaba muy rico, seguiré practicando”, agregó

La acción de la española logró el orgullo de algunos de sus fanáticos, quienes no se cansaban de repetirle que “Ya era mexicana”.

Rosalía probó por primera vez el aguachile en México. Foto: Instagram @rosalia.vt

