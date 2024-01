Memo Ríos fusiona sus dos pasiones artísticas

Memo Ríos el rock no se le sale de las venas; comenzó su carrera cuando tenía 16 años en el grupo Los intocables se consolidó años después como comediante, pero hasta hoy no abandona su pasión por la música.

“Mi papá me decía: ‘esa carrera no deja nada, prepárate’, pero él quería que me preparara en una carrera ortodoxa, hasta que me perdió por el rock, que es mi pasión”, dice Ríos en entrevista.

Luego de dejar la carrera de Medicina comenzó a cantar con varios grupos hasta que se cruzó con la comedia, donde junto a exponentes como Polo Polo y Jorge Falcón vivió una época dorada.

Hoy junta ambas disciplinas tanto en teatro, como el musical "Fiebre de sábado por la noche", donde interpretó a un DJ, como en sus propios temas, que tiene disponibles en plataformas streaming.

“Yo me adapto pero no me acomodo de manera fácil, un estilo ya no se puede cambiar y el rap es lo mío desde 1978 y ahora que evolucionó a ser contestatario me da la oportunidad de ser inteligente” señala el cantante.





Por eso, a modo de sátira acaba de estrenar el “Rap del reggaetón”, una canción que critica las letras creadas para este género por cantantes urbanos.

“El reggaetón es un pequeño ruido de dos tonos que todo mundo sabemos y no critico que los intérpretes ganen tanto dinero, pero estoy seguro de que lo que no tiene base se esfuma rápido, son cosas sexuales muy primitivas, yo no me espanto de nada, pero ¡caray!, un poquito de ingenio”, pide.

Asimismo señala que no está de acuerdo con otro de los géneros populares para el que ya prepara un rap: el corrido tumbado, que ha sido prohibido en estados como Chihuahua por incitar a la violencia.

“La diferencia es que el rock en mi época era contestatario con inteligencia, el tumbado ahora lo prohíben políticos porque no quieren proteger a los artistas del narco; les aconsejaría a los artistas que se alejen de ese género tan pobre, nadie critica sus gustos, pero la simpleza que están mostrando deben mejorarla, el artista está para complacer al público”, considera.

