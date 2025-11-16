La nostalgia y el rock se hicieron presentes en el segundo día del festival gracias a la música electrónica de OMD y el pop contagioso de Chappell Roan.

Bajo un sol imponente, la banda de rock indie de Minnesota, EU, Hippo Campus y el pop indie del dúo neoyorkino de Cults comenzaron las presentaciones en el escenario Corona Sunset alrededor de las 16:00 horas, reuniendo a una pequeña pero escandalosa base de fans.

Hippo Campus puso a bailar a los presentes con “Tooth fairy” y “Bad dream baby”, mientras que el pop alternativo compuesto por Madeline Follin y Brian Oblivion, de Cults, consintió a sus fans con los temas “Onions” y “Crybaby”.

A Hippo Campus le lanzaron el tradicional Simi.

Las chicas de Cults y Haute & Freddy.

Desde que se abrieron las puertas del evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los fanáticos de Chappell Roan corrieron para ganarse un lugar en la valla de contención del escenario Corona, donde en ese momento se presentaba Lyrah. No les importó tener que esperar más de siete horas para ver a la intérprete de “Good luck, babe!”, pues aseguraron que solo vinieron por la cantante estadounidense.

Más tarde, el ambiente se tornó nuevamente rockero con la presencia de la banda escocesa Mogwai, liderada por Stuart Braithwaite en el escenario Corona, en el que colocaron una bandera de Palestina como manera de demostrar su apoyo al país de Medio Oriente.

Al mismo tiempo, se presentaba la australiana Angie McMahon y su fusión de indie rock, soul y folk en el espacio Nivea.

Mogwai interpretó para la variopinta población frente al escenario principal “Good gets you back” y “Hi caos”, entre otras; sin embargo, lo que resaltó fueron los sombreros rosados y las caras maquilladas al estilo Chappell Roan.

Fiesta para todos

A otros tantos se les pudo ver bailando junto a Cults, The Struts o Gizmo Varillas en el resto de los escenarios, haciendo fila para subirse a la rueda de la fortuna, o jugando tiro al blanco en uno de los stands de los patrocinadores.

A media tarde, ya con una ráfaga de aire frío, Grizzly Bear y Quendressa salieron a sus respectivos escenarios, el Doritos, el Corona Sunsets y el Viva Tent, para consentir a los presentes, algunos muy fans; otros estaban descubriéndolos a penas y otros pasaban casuales.

Ya frente a un grupo más numeroso de gente, Grizzly Bear, liderada por Ed Droste, salió a cautivar a sus fans con temas como “Southern point” o “Alligator”.

“Estamos muy contentos de estar aquí, ustedes sí son fans”, dijo emocionado el cantante Ed Droste a su público.

En este segundo día de festividades de los 15 años del Corona, también se esperaban, además de a Chappell Roan, el synth pop de los británicos de OMD, el blues rock de Alabama Shakes y el indie rock de Vampire Weekend.