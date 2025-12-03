Más Información

Universidad de Valencia será la Invitada de Honor de la FIluni 2026, anuncia la UNAM

Universidad de Valencia será la Invitada de Honor de la FIluni 2026, anuncia la UNAM

"Los sueños de Patanjali": José Gordon fusiona neurociencia y literatura para expandir la percepción humana

"Los sueños de Patanjali": José Gordon fusiona neurociencia y literatura para expandir la percepción humana

Una carta de amor para Julieta Fierro: el homenaje de sus hijos en la FIL Guadalajara

Una carta de amor para Julieta Fierro: el homenaje de sus hijos en la FIL Guadalajara

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

FIL Guadalajara 2025: Gael García Bernal incursiona en los audiolibros; uno es "La metamorfosis" de Franz Kafka

FIL Guadalajara 2025: Gael García Bernal incursiona en los audiolibros; uno es "La metamorfosis" de Franz Kafka

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

Melenie Carmona rompió el silencio sobre la actual relación que tiene con su madre y lo que piensa sobre el nuevo romance que mantiene con .

La hija que la cantante tuvo con el actor Arturo Carmona, confesó que ella y su mamá están "un poco distanciadas", y que para ella no ha sido fácil tener que convivir con la nueva pareja de su mamá, pues aún no está lista.

Melenie reveló que cuando su madre les dijo que estaba conociendo a Cibad, ella lo único que le pidió fue prudencia al respecto, algo que no ha sido.

"Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido".

Lee también:

Dejó claro que no está de acuerdo con los "numeritos en TikTok" que hace su mamá con Cibad, pues eso ha ocasionado que la prensa la cuestione a ella y a sus hermanos sobre lo que opinan al respecto.

"Yo sabía que si hacían todo ese numerito de los TikToks iban a empezar a ching** de que qué opinas tú y tus hermanos...".

Lee también:

Alicia Villarreal presume a Cibad Hernández, su nuevo amor, de quien dice está perdidamente enamorada.
Alicia Villarreal presume a Cibad Hernández, su nuevo amor, de quien dice está perdidamente enamorada.

E ironizó:

"¿Ustedes qué creen que opinamos? , porque es una pregunta muy estúpida, ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema, es el papá de mis hermanos (Cruz Martínez), yo crecí con él, ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él, o sea", dijo Melenie con un tono de molestia.

, conocido por sus mensajes de empoderamiento femenino, se presenta en redes como un hombre cuya pasión es apoyar a las mujeres.

Lee también:

En el En Vivo que realizó en sus redes sociales, la hija de Villarreal dejó claro el amor y cariño que siente por su padrastro Cruz Martínez, con quien Alicia mantiene un pleito legal, pues acusa al productor de violencia doméstica.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

[Publicidad]