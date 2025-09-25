20 días después de su divorcio con Cruz Martínez, los fanáticos de Alicia Villarreal se sorprendieron al ver la fotografía de un tatuaje que simbolizaba su amor y las postales de un romántico viaje a Las Vegas, anunciando así una nueva oportunidad en el amor con el influencer Cibad Hernández.

La pareja no ha ocultado el avance de su relación, intercambiando tiernos mensajes en redes sociales e incluso asistiendo Cibad al cumpleaños que Alicia celebró a finales de agosto. Sin embargo, se han mantenido discretos sobre los detalles de cómo comenzó su romance, interrogantes a los que Hernández finalmente respondió.

En entrevista con Ventaneando, el creador de contenido reconoció que se trata de una relación corta pero significativa: “Que surge a raíz de todo esto que le sucedió”.

Alicia había atravesado momentos complicados con Cruz Martínez, su expareja e integrante de Kumbia Kings. Desde 2023, comenzaron a circular fotografías del intérprete acompañado de una joven a quien apoyaba en su carrera artística. Esto derivó en que la cantante solicitara el divorcio, el cual fue finalmente concedido en 2025 por las autoridades estadounidenses.

Su relación anterior también ha estado marcada por denuncias de violencia y procesos legales. Durante un concierto en Chiapas este año , Villarreal realizó la señal de auxilio utilizada por víctimas de violencia, gesto que generó una ola de apoyo hacia ella.

Aunque Cibad no profundizó en los problemas personales de Alicia, destacó que sus videos motivacionales ayudaron a que se acercaran:

“Se dio el momento de conocernos y de ahí vino el click”.

Sobre un posible futuro juntos, Hernández señaló que aún es pronto para hablar de matrimonio, pero no descarta la idea, describiendo a Alicia como una “hermosa mujer”.

¿Quién es Cibad Hernández?

El influencer mexicano es conocido por sus mensajes de empoderamiento femenino y se presenta en redes como un hombre cuya pasión es apoyar a las mujeres. Hernández también estudió leyes y ha trabajado como locutor y conferencista en temas motivacionales. Además, disfruta de la música regional mexicana y tiene afinidad por los caballos.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández anunciaron públicamente su relación el 26 de agosto. Foto: Instagram oficial.

