Megadeth sorprendió a los fans que no alcanzaron entradas para su concierto del 10 de mayo en la Arena CDMX. Esta presentación forma parte de su tour de despedida, con el que la banda anunció que se retirará de los escenarios y de la música.

Dave Mustaine, James LoMenzo, Teemu Mäntysaari y Dirk Verbeuren visitarán una vez más tierras mexicanas como parte de su última gira “This Was Our Life”. Los fans tendrán una nueva oportunidad para verlos en vivo y cantar clásicos como “Symphony of Destruction”.

La nueva fecha agregada para el concierto de Megadeth será el martes 11 de mayo de 2026 en la Arena CDMX. Los detalles de las preventas quedan de la siguiente manera:

Preventa Fan Cyber Army: viernes 21 y sábado 22 de noviembre desde las 09:00 hrs.

viernes 21 y sábado 22 de noviembre desde las 09:00 hrs. Preventa Banco Azteca: domingo 23 y lunes 24 de noviembre desde las 09:00 hrs.

Si no cuentas con alguna de las tarjetas o no formas parte del club de fans, podrás ingresar a la página de Superboletos el martes 25 de noviembre a las 09:00 horas para adquirir tus entradas.

Megadeth agregó una fecha más para sus conciertos en CDMX. Foto: Zignia Live

La banda se ha ganado un lugar histórico en el thrash metal, con más de 50 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo y 12 nominaciones al Grammy. Sus shows en CDMX prometen ser imperdibles para los fans del heavy metal.

Megadeth tiene actualmente cuatro fechas programadas en México: el 8 de mayo en la Arena Monterrey, el 10 y 11 de mayo en la Arena CDMX y el 13 de mayo en la Arena Guadalajara.