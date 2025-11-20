Más Información

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

sorprendió a los fans que no alcanzaron entradas para su concierto del 10 de mayo en la Arena CDMX. Esta presentación forma parte de su tour de despedida, con el que la banda anunció que se retirará de los escenarios y de la música.

Dave Mustaine, James LoMenzo, Teemu Mäntysaari y Dirk Verbeuren visitarán una vez más tierras mexicanas como parte de su última gira “This Was Our Life”. Los fans tendrán una nueva oportunidad para verlos en vivo y cantar clásicos como “Symphony of Destruction”.

La nueva fecha agregada para el concierto de Megadeth será el martes 11 de mayo de 2026 en la Arena CDMX. Los detalles de las preventas quedan de la siguiente manera:

  • Preventa Fan Cyber Army: viernes 21 y sábado 22 de noviembre desde las 09:00 hrs.
  • Preventa Banco Azteca: domingo 23 y lunes 24 de noviembre desde las 09:00 hrs.

Si no cuentas con alguna de las tarjetas o no formas parte del club de fans, podrás ingresar a la página de Superboletos el martes 25 de noviembre a las 09:00 horas para adquirir tus entradas.

Lee también

Megadeth agregó una fecha más para sus conciertos en CDMX. Foto: Zignia Live
Megadeth agregó una fecha más para sus conciertos en CDMX. Foto: Zignia Live

La banda se ha ganado un lugar histórico en el thrash metal, con más de 50 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo y 12 nominaciones al Grammy. Sus shows en CDMX prometen ser imperdibles para los fans del heavy metal.

tiene actualmente cuatro fechas programadas en México: el 8 de mayo en la Arena Monterrey, el 10 y 11 de mayo en la Arena CDMX y el 13 de mayo en la Arena Guadalajara.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’. Foto: EFE / (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’

Miss Chile sorprende y destapa a su favorita para ganar Miss Universo 2025: "Tiene una voz fuerte". Foto: EFE

Miss Chile revela su pronóstico final de Miss Universo: "México debe llevarse la corona". VIRAL

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado". Foto: AFP

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado"

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Anya Taylor-Joy se luce con vestido transparente y lencería a la vista en Los Ángeles

[Publicidad]