Dave Mustaine cambia todo menos sus convicciones

“No le tengo miedo a nadie”, asegura en entrevista el guitarrista Dave Mustaine, líder de la banda de thrash metal Megadeth. El músico sabe bien lo que es ser blanco de críticas y controversia, incluso de censura, especialmente por las letras de sus canciones que suelen ser agresivas y consideradas con referencias del ocultismo y la magia negra.

Ejemplo de ello es lo que sucedió con “The conjuring”, canción de 1986 que dejaron de tocar en los años 90 a raíz de la controversia que generó por su letra.

Por ello es que hoy, con la llamada cultura de la cancelación, Mustaine asegura que lo que se vive en el mundo no le impide mantener su posición atrevida en cuanto a la composición de sus letras. Es algo que ya conoce bien.

“Sólo piensen un segundo en con quién están tratando. A mí no me importa eso. La gente no puede cancelarme y saben que lo han intentado”, señala Dave en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Si una de las bandas más grandes del mundo (Metallica) no puede cancelarme, entonces no le tengo miedo a nadie”, añade.

Larga vida al metal

El guitarrista creó Megadeth en 1983, poco después de que fuera expulsado, precisamente, de uno de los mayores exponentes del género: Metallica, a causa de las diferencias que tenía con los demás integrantes del grupo con respecto a sus convicciones a la hora de componer, y problemas con abuso de sustancias.

A la fecha, y con más de 40 años de historia, Dave sigue haciendo música con Megadeth, con quienes ya se prepara para su regreso a México el 25 de abril en la Arena Ciudad de México con algunas sorpresas.

“Han llegado nuevos guitarristas a la agrupación (como Teo Montessori)... Me encanta ir a la Ciudad de México y su comida”.

Con esa energía, asegura, hay todavía un largo camino para la banda y para el metal, pues se trata de un estilo de vida que no cambia con los años.

“Nuestra música ha cambiado a lo largo de los años, porque soy un músico y me gusta mantenerme escribiendo. Si fuera alguien a quien no le gusta desafiarse o si realmente no me considerara un músico, la trayectoria de la banda estaría plana. Pero si hay algo que nos caracteriza es seguir siendo desafiantes con nosotros mismos y con la música en general, y seguir presentando cosas nuevas”, asegura Mustaine.

Se adaptan a las tendencias

Con esa convicción, Mustaine siempre ha criticado la piratería y cómo ha afectado a la industria de la música, y ha defendido el formato físico que mantenía con sus ventas la vida de Megadeth. Pero en esta nueva era de consumo, aprende a adaptarse para llegar a más público.

“Se toma en cuenta que hay mucha gente que no puede salir a ver un concierto en vivo, cuando añades el streaming a la industria de la música. Por ejemplo, hay alguien que quiere vernos tocar en la Ciudad de México, pero vive en Oaxaca, ahí es donde funciona el streaming, grabar conciertos para difundirlos”.

Además, según Dave, si en un futuro logra implementarse para transmitir cualquier concierto o gira a cualquier lugar del mundo, como lo hacen algunos festivales internacionales como Coachella, a través de plataformas como YouTube, podrían beneficiar a los artistas para financiar sus propias giras.

“En el caso particular de México, que es un lugar grande, si no pueden venir de otros lugares, quiero dejarles ver ese concierto, especialmente si hay una manera en que podamos ayudar a pagar la gira, porque es muy cara. Una de las cosas que la mayoría de las bandas descubren de inmediato es que nunca ganas dinero de las giras, sería una forma también de potenciar a nuevas bandas”.

Dave recuerda uno de los principales casos legales que enfrentó fue en los primeros años de Megadeth, cuando firmó un contrato con Combat Records, ahí surgió una disputa contractual que terminó llevándolo a firmar con Capitol Records: “En algún momento, si vas a tomar la música en serio, no firmes nada sin que un abogado lo revise”.