Maya Hawke escogió uno de los días más románticos del año para unir su vida a la del músico Christian Lee Hutson. La pareja, tras más de tres años de relación se casó en Nueva York este 14 de febrero, día de San Valentín.

De acuerdo con información publicada por la revista "People", la protagonista de "Stranger Things" y su ahora esposo se dieron el sí la iglesia St. George's Episcopal, en una ceremonia privada y que sorprendió a Hollywood.

A la boda solo asistieron algunas celebridades, entre las que destacaron Uma Thurman e Ethan Hawke, los padres de la novia, y algunos integrantes del elenco de la serie de Netflix, entre los que destacaron Natalia Dyer, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Joe Keery.

De acuerdo con imágenes publicadas en diferentes medios estadounidenses, Maya lució un sencillo vestido blanco con cintura baja, falda de olanes y una larga cola. Además de acompañarlo con un abrigo blanco de plumas. Mientras, el novio vistió un tradicional smoking negro.

La actriz de "Asteroid City" fue entregada en el altar por su famoso padre.

Los recién casados iniciaron su relación en 2022, aunque la han mantenido lejos del ojo público. Se conocieron hace años gracias a la música; incluso, Christian colaboro en el álbum de Hawke, "Chaos angel" lanzado en 2024.

Christian confirmó el compromiso en 2024 en el programa de YouTube "The SoCal Sound Sessions" de Julie Slater. Meses más tarde, la actriz fue vista con un anillo de diamantes.

