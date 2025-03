El comediante Mau Nieto sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer de piel.

A través de un videoque publicó en su cuenta de Instagram, el integrante de "Me Caigo de Risa" explicó que fue su esposa quien le detectó la enfermedad y, por fortuna, se encontraba en una etapa temprana.

Nieto contó que todo comenzó con un pequeño granito en el pecho que con el tiempo empezó a cambiar de color, lo que encendió las alarmas:

"Mi esposa es dermatóloga y me diagnosticó cáncer en la piel. Nada grave. Un día me salió un granito en el pecho, algo pequeño, me lo rascaba, una vez me sangró. Después se empezó a poner raro, parecía una quemada de cigarro", relató el comediante en su video.

Lee también Mau Nieto se integra a "Me caigo de risa" y las redes explotan: "Saquen al alacrán"

Tras acudir a una revisión médica, el también influencer fue diagnosticado fue: carcinoma basocelular, uno de los tipos más comunes y tratables si se detecta a tiempo.

“Me dijo ‘eso no es normal, ya cambió de color, ya cambió de forma’. Así que lo checamos y me dijo que era un cáncer de piel de los más comunes, nada grave. Con ayuda de Carlita me lo quitaron”, agregó.

Nieto explicó que tras la intervención, la muestra fue mandada a patología para descartar cualquier complicación; y, aunque deberá esperar 15 días para conocer los resultados, se encuentra muy optimista.

Por último, exhorto a sus seguidores y al público en general a tomar precauciones ante el intenso sol, usar bloqueador y protegerse de recibir los rayos directamente.

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios, amigos y otras celebridades le mostraron su apoyo y solidaridad con algunos mensajes de texto: "Qué bueno que te lo detectó a tiempo. Ya verás que no será nada grave", "Los diagnósticos tempranos salvan la vida", "Ánimo Mau", "Bendiciones para ti", son algunos comentarios que se pueden leer.