Matías Gruener disfruta su metamorfosis

Matías Gruener, hijo de la cantante Susana Zabaleta y el cineasta Daniel Gruener, disfruta este momento de su vida en el que, consideró, ha tenido aprendizajes fundamentales.

El joven de 17 años afirmó en entrevista que este 2023 pudo conocerse a sí mismo y elementos que probablemente no se daba cuenta que existían.

“Me encuentro en una etapa de mi vida en donde estoy cambiando, en la que estoy dejando de ser un niño y me estoy convirtiendo en alguien más adulto, responsable. Estoy a punto de cumplir 18 años”.

En su próximo álbum, que se lanzará en 2024, tentativamente incluirá 12 canciones compuestas por él.

“Estoy disfrutando de esa transformación de niño a adulto, de esa metamorfosis. Actualmente este momento de mi vida la puedo describir como algo caótico porque pasan muchas cosas, hay momentos en las que puedo estar tranquilo y en donde estoy explotando, cada día es diferente”, añadió.

Gruener en estos días se está preparando para su próximo concierto en el Foro 1869, en la Ciudad de México, el 29 de noviembre, en donde estará acompañado de músicos bajo la dirección de Federico Di Lorenzo.

“Voy a cerrar el año con este concierto en el que podremos brincar, llorar, hacer de todo; habrá muchas emociones, siempre me ha gustado ser alguien muy honesto con la gente que me sigue, en este show les voy a enseñar una parte mía que no habían visto”.

El vocalista originario de Monclova, Coahuila, siempre trae un cuaderno en el que escribe todo lo que piensa.

A la par de su faceta musical, continúa haciendo casting para series, telenovelas y películas; este año estuvo en cine con la cinta Héroes, además en la serie Marea alta, de ViX.