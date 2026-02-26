Los cineastas Todd Haynes, Sean Baker y Tom Tykwe, realizadores de las películas “Corre, Lola, corre”, “Anora” y “Lejos del cielo”, respectivamente, así como la actriz Tilda Swinton, entre más de 500 firmantes, apoyan una carta para respaldar a Tricia Tuttle, directora del recién concluido Festival Internacional de Cine de Berlín.

El documento, que ya firman figuras como el realizados israelí Ari Folman (“Vals con Bashir”) y el mexicano Fernando Eimbcke (“Temporada de patos”), comenzó a circular esta tarde en el medio cinematográfico.

La carta es una respuesta al gobierno alemán quien este jueves convocó a una reunión extraordinaria a los directivos de la llamada Berlinale, presuntamente para destituir a Tuttle.

En esta edición del certamen la controversia estuvo presente, luego de que el presidente del jurado Wim Wenders (“Las alas del deseo”), dijo en conferencia de prensa que como realizadores debían mantenerse al margen de la política.

Después, más de 80 profesionales del cine criticaron en una carta abierta el "silencio" de la Berlinale sobre la guerra en Gaza, acusando al festival de censurar a los artistas.

Y por último el director sirio palestino Abdullah Al Khati, galardonado por su película "Chronicles from the Siege", acusó al gobierno alemán de ser cómplice del genocidio. Luego Tuttle se tomaría fotos con el equipo de la película.

“Como cineastas de Alemania y más allá, seguimos con gran preocupación los debates sobre la Berlinale y la destitución de Tricia Tuttle. Defendemos a la Berlinale como lo que es: un lugar de intercambio. Es más que alfombra roja y titulares. Es un espacio en el que las perspectivas se encuentran, las narrativas se cuestionan y las contradicciones sociales se hacen visibles”, comienza la carta.

Después hace mención de las acciones del último día del certamen, a los que la carta los califica como muestras de democracia.

“Recientemente se han criticado las declaraciones que se han realizado en el escenario. Ninguna proviene de la propia, sino de cineastas invitados. Un festival de cine internacional no es un protocolo diplomático, sino un lugar digno de protección de nuestra democracia.

"También se criticó una foto de la dirección con cineastas, en la que se puede ver una bandera palestina. Ser fotografiado con invitados internacionales es parte de la práctica”, apunta.

Y subraya la preocupación que eso les genera.

“Las instituciones culturales se encuentran bajo presión de expectativas políticas. Cuando se decide sobre el futuro de la dirección del festival en una reunión extraordinaria, hay más en juego que una cuestión de personal”.

