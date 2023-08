Marysol Sosa, hija de Anel Noreña y el fallecido José José negó que ella y su esposo protagonizaran momento violento en contra de su madre, tal y como Anel lo contó en una entrevista, donde aseguró que ese tenso momento es el origen del distanciamiento entre ambas. Desde hace dos años, madre e hija han intercambiado declaraciones a raíz de que se diera a conocer que Noreña es la heredera universal del "Príncipe de la canción", por lo que todo permiso que involucre el nombre del cantante, debe ser aprobado por ella.

Noreña lamentó que su declarara hace algún tiempo que su familia es sólo su esposo y sus hijos, mientras que ella, su madre, sólo es un familiar; esta declaración molestó a Anel, quien además reveló al programa "Hoy" cuál es el origen del distanciamiento con su hija:

"Se suscitó una gritadera donde ella agarró una servilleta y puso ‘renuncio a mi herencia’, y me lo aventó, y le dice al marido ‘vámonos porque esta está loca y con ella no se puede hablar’, es una tontería pero así fue, por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció y entonces se me echaron los dos encima pero en una forma que yo pensé que él me iba a dar un moquete, se me vino encima", relató luego de que Marysol se presentara en algunos programas para promocionar el show musical "Amar, querer y rockear" en memoria de su papá, fallecido en septiembre del 2019.

Marysol Sosa revela por qué renunció a la herencia de José José

A través de un comunicado, Marysol Sosa respondió a lo dicho por su madre al programa "Hoy", negó la versión de Noreña sobre el supuesto episodio violento en su contra, y aseguró que los problemas entre ellas viene desde antes de que se casara: "Ayer, mientras ensayaba con grandes personas para el concierto de este sábado, me centeré de las desafortunadas declaraciones de mi señora madre. Me parece muy lamentable que se victimice de esta manera, conociendo las verdaderas razones de nuestra distancia, que vienen de tiempo atrás, e incluso desde antes de casarme", expresó.

Marysol Sosa y su familia. Foto: Instagram

Sosa enfatizó que no dejará que su madre la difame a ella y a su esposo, ya que se trata de acusaciones muy delicadas, y reiteró que no se prestará a los escándalos y mucho menos basados en mentiras: "Las acusaciones son muy delicadas. Ustedes me conocen y han tenido la oportunidad de compartir con mi marido y conmigo en familia. No somos personas violentas, ni promovemos ni aplaudimos la violencia. A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona. Yo no me presto a escándalos y mucho menos basados en mentiras. Somos muy diferentes".

Finalmente admitió que renunció a la herencia de su padre José José porque no quería estar condicionada a los deseos de su madre porque eso complicaría su vida, así que aunque no pueda usar el nombre de su papá, siempre será su hija.

"Renuncié al dinero de la herencia sabiendo lo que vendría a complicar mi vida. Efectivamente, no se me permite utilizar el nombre e imagen de mi padre y prefiero seguir así, y no bajo imposiciones que comprometan la dignidad de mi casa y dañen la memoria de papá . Para siempre seré hija de José Rómulo Sosa Ortiz, 'José José'. Gracias a Dios, mi esposo y yo construimos día a día nuestros sueños. Y esa es una dichosa enseñanza para nuestros hijos. Gracias por su apoyo".

