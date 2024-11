Algo molestaba a Marta Aura (1942-2022) cuando se hablaba de cine: que no hubiese protagónicos para actores y actrices de la tercera edad, reduciéndolos si era el caso, a papeles pequeños.

Ella misma, contando con una treintena de participaciones fílmicas en su carrera, jamás había tenido un papel principal, hasta que su hijo Rubén Aura le propuso una historia inspirada en su vida.

Marta, fallecida hace dos años, volverá a la pantalla grande el próximo día 28 al estrenarse comercialmente “Coraje”, cinta sobre una actriz que va perdiendo la vista y, con ello, su existencia.

A Marta Aura ninguna gripa la detenía para actuar

“Ella decía que por qué (en las historias) no podía estar un protagonista viejo y eso me encantaba. La gente ha empatizado porque no es una película para mayores de 70 años, sino para mucha gente”, comenta Rubén, en plena promoción del largometraje.

Coraje, filmada en 2018, pero a la que se le atravesó la pandemia en el proceso de posproducción, le dio hace dos años su Mayahuel a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, así como una nominación póstuma al Ariel, el premio que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La cinta de ficción suma elementos de la vida real de la desaparecida actriz, que en su vida ya batallaba para ver. En el elenco la acompañó su hijo Simón Guevara.

María Aura (“Héroes del Norte”), su sobrina en la vida real, interpreta en el filme a una compañera actriz con la que habla de la carrera.

“Marta habla de su profesión, de sus miedos; (el personaje) es una actriz que envejece, algo de lo que no hablamos, aunque todos vamos a envejecer, a enfermarnos y vamos a morir, seas o no actriz. En el momento de la cinta Marta estaba vulnerable en la vida real, le estaba costando ver, había pasado cosas duras en el teatro y ahí estaba mostrándola, dejando que todos lo viéramos”, rememora.

Aunque se trata de una historia nacida en el seno familiar, “Coraje” no es algo que solamente la gente cercana entendería, subraya el productor Marco Antonio Salgado.

“Fuimos mucha gente, fuera de los Aura, que creímos en la historia por su calidad”, señala Salgado.

“Coraje” es una coproducción con España, contando con el respaldo de Focine y Eficine.