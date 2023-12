Marjorie de Sousa y Cecilia Galliano piden más amor y empatía esta Navidad

Para las actrices Marjorie de Sousa y Cecilia Galliano la Navidad es una de sus fechas favoritas, una en la que disfrutan de fijarse metas y hacer un recuento de sus logros del año por terminar.

“Es una época maravillosa porque me recuerda mucho a mi país, esa época nos lleva a enamorarnos, a reconciliarnos con el amor que debemos tener cada uno de nosotros, a mentalizar nuestros sueños que queremos cumplir para el próximo año”, señaló De Sousa.

La actriz indicó a medios que a ella le gusta siempre tomar una hoja y escribir sus propósitos a realizar tanto en el ámbito laboral como familiar.

Lee también: Salma Hayek: “La Navidad es magia y amor”

“De todo lo que logré hacer este año y agradezco al amor, que es parte de esta época, la unión de nuestras familias; que muchas veces por temas de irse a vivir a otros países, soñamos con esa oportunidad de reencontrarnos”.

Marjorie forma parte del elenco de la película “Novios por Navidad”, que es parte del ciclo Amor en Navidad, del canal Lifetime, que hoy ofrece un maratón de películas relacionadas a esta celebración.

Al respecto, De Sousa comentó que hacer una historia navideña siempre había sido un sueño para ella, pues le fascina esta época.

“Es una historia para soñar, vibrar y regalar esperanza, para enamorarte”, añadió la venezolana.

Cecilia Galliano busca sensibilizar al público

Cecilia, por su parte, interpretó a unas gemelas en la cinta “Intercambio navideño”, la cual también se mostrará en dicho canal, con la que espera llegar a más personas con sentimientos nobles, ante la complicada realidad que se vive.

“Hay que tener más amor, más empatía en estos tiempos de tanto odio y de cosas que pasan en el mundo, sensibilizar al público para que podamos tener más unión y más momentos familiares”, dijo la actriz, cuyo platillo favorito en estos momentos, señaló, es la mayonesa de ave hecha por su mamá.

En dicho largometraje interpreta a unas mellizas: una a quien lo único que le importa es trabajar, mientras que la otra sólo pide más amor y paz; ambas intercambian roles.

“Lo que queremos es disfrutar de la familia, dejar el teléfono, las preocupaciones y el trabajo a un lado, poder reunirnos con la familia y escucharnos, mirarnos a los ojos”.

“Cuando me invitaron se me llenaron los ojos de lágrimas porque para mí la Navidad es muy importante, hoy estoy en Argentina en la casa de mi madre, junto a mi familia, la cual me emociona cada vez que los veo”.

Lee también: Donald Trump pidió aparecer en "Mi pobre angelito", como condición para permitir que la filmaran en su hotel

Galliano comentó que desde que salió de la ciudad argentina Marcos Juárez, una de sus cláusulas para cualquier trabajo es dejar libre en su agenda el día de Navidad, para estar con su familia.

“No se puede negociar ni mover porque para mí se trata de reencontrarme con mi sobrino, mis hermanas, mis padres, mis cuñados... Todos en cualquier parte del mundo tratamos de hacer un esfuerzo y venir a casa para juntarnos todos y recordar, para contarnos todo lo del año, para vivir este momento de Navidad, ya que somos una familia numerosa y significa reencontrarnos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc