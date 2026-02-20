Más Información

La cantante sufrió un percance vial durante la madrugada de este viernes 20 de febrero, mientras se dirigía a Chiapas para presentarse en la Feria Huixtla 2026.

El equipo de la intérprete, conocida como “La Dama de Hierro”, informó lo ocurrido a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. “Queremos informarles que el equipo de trabajo de la oficina de la cantante Marisela tuvo un accidente automovilístico”, señalaron.

En el mismo documento detallaron el estado de salud de la artista y su equipo: “Por fortuna, Marisela y las personas que la acompañan se encuentran bien y fueron atendidas para confirmar su estado de salud”.

Inicialmente, tras el incidente, se informó que la presentación programada para hoy quedaba cancelada como medida preventiva. Sin embargo, horas más tarde, otro comunicado actualizó la información y confirmó que, luego de las revisiones médicas correspondientes, la cantante sí podría cumplir con su compromiso, aunque en una nueva fecha.

“Marisela y su equipo están listos para presentarse y compartir una noche inolvidable”, se indicó en el mensaje más reciente, donde también se agradecieron las muestras de cariño y apoyo recibidas.

Finalmente, se anunció que el espectáculo será reprogramado para mañana sábado 21 de febrero.

