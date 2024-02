Marina de Tavira despedirá "Consentimiento" en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Minutos antes de cada función teatral en que participa, Marina de Tavira se para sobre el escenario y echa un vistazo a las butacas vacías.

“Necesito ver cada una de ellas rápidamente y pienso que, en pocos instantes, va a estar ocupada por alguien desconocido para mí”, dice la actriz nominada al Oscar por ROMA.

“Me hace sentir que me conecto y así recibo a la gente, es como darle su lugar”, añade.

Y este fin de semana hará lo mismo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris al presentar las últimas dos funciones de "Consentimiento", la puesta en escena que tuvo temporada exitosa el año pasado y la cual, por agendas de actores, no se repondrá.

Este sábado y domingo, junto con un elenco integrado entre otros por Adriana Llabrés y Juan Manuel Bernal, Marina contará esta historia en la cual se abordan los temas de justicia y ley, bajo la perspectiva de los intereses personales y las relaciones superficiales.

“Siempre había querido pisar ese escenario como actriz, aunque había hecho antes una lectura de un proyecto que se llama Voces contra el poder sobre derechos humanos. Ahora es otra cosa”, destaca.

La actriz se cataloga a sí misma como gente de teatro, a la que de pronto el cine la llamó. Pero recibir en tiempo real las emociones del público, es lo suyo. "El corazón de la materia", "La anarquista", "Blindness" y "Traición" es algo de la que conforma su currícula.

Y justo en el teatro es donde ha pasado varias anécdotas, como cuando estaba presentando "Después de ti", "Señorita Julia", original de Patrick Marber.

“A mitad de la obra me doy cuenta que mi personaje nunca salía de escena y me estaba haciendo pipí (risas), pero mucho, y no había manera de salirme con algún pretexto o algo así, porque no se podía. Y me tuve que aguantar una hora, por fortuna no pasó nada, pero toda la función sólo estaba pensando en escaparme al baño”, relata.

Ella, contra la creencia popular, nunca ha sentido la presencia de fantasmas en los teatros donde se ha presentado. Eso sí, piensa que las energías de los personajes se quedan entre las paredes.

“Soy más de que el duende (para la buena suerte) aparezca”, comenta.

De estreno

Marina espera el estreno por Prime Video de la cinta "Latido", que aborda de otra manera la maternidad.

En la nueva historia de la cineasta Katina Medina Mora, la entrevistada da vida a una mujer de 45 años quien ha intentando por todos los medios, sin éxito, quedar embarazada. Un día conoce a una adolescente (Camila Calónico) con un talento para el ballet, pero cuya vida se ve truncada al esperar bebé.

Ambas hacen un trato para compartir el proceso del embarazo, con todas sus consecuencias.

“Son los tiempos que estamos viviendo, de estrenar en plataforma y no en cines. Claro, tenemos la nostalgia de cuando podías ir al cine y había permanencia voluntaria (risas), pero hay que aceptar lo de ahora y el que una película llegue a una plataforma que se ve en varios países, es una buena oportunidad”, subraya Marina.

rad