La edición 2025 del festival de metal Knotfest se llevará a cabo el 6 de diciembre en la Explanada del Estadio Banorte.

El cartel de esta edición lo encabeza Marilyn Manson y lo complementan bandas como Falling in Reverse, Slaughter to Prevail, Shinedown, While She Sleeps, Fit For An Autopsy y Hanabie.

“Knotfest es un lugar para dejar atrás las presiones de la vida. Queremos que la gente viva un día completo de música y energía, y que se lleve recuerdos”, dijo Cory Brennan, mánager de Slipknot y cofundador del festival.

Lo anterior lo dijo el creativo con base en la experiencia adquirida en ediciones pasadas en las que parece que varios factores se conjugaron para que dicha fiesta musical no cumpliera con su objetivo de brindar esparcimiento.

El festival llegó a México en 2015, en ese año la presentación de Slipknot se interrumpió por fallas eléctricas que dejaron al escenario prácticamente en penumbras.

En 2016 el show de Sabrina Sabrok escandalizó debido a una performance cargada de sexo sadomasoquista; el público se dividió entre sorpresa y rechazo.

Para 2017, la tragedia golpeó al festival cuando un asistente falleció por un paro cardiaco mientras Cannibal Corpse actuaba.

Pero la de 2019 será la más recordada debido a largas filas para el acceso, una valla de seguridad colapsada y la ira de los asistentes que tomaron la batería de Evanescence para quemarla, todo en medio del caos.

Cory Brennan dijo que esa noche ha sido una de las más complicadas de su carrera.

“Mi mayor preocupación era que nadie saliera herido, y por suerte no ocurrió, lo importante era la seguridad”, señaló.

Ahora, explicó Cory, el regreso de Manson no está exento de polémica luego de que este verano la estrella se presentó en la Feria de San Luis Potosí pese a la oposición del arzobispo de la ciudad Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien lo acusó de “promover el mal”.

Pero Brennan defiende la decisión: “Manson es uno de los grandes artistas del rock, Knotfest quería apoyarlo y traerlo de vuelta a sus fans en México”.