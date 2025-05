La conductora Marie Claire Harp vivió un momento de terror cuando bañándose se descubrió una bolita en el seno derecho, rectificó y efectivamente ahí estaba, a través de un video compartido en redes sociales, la exparticipante de "La casa de los famosos México" confesó que se aterró al pensar que pudiera tratarse de algo maligno.

Su mente comenzó a volar porque hace tiempo que no se realiza una mamografía, y reconoció que la mente es tan fuerte que le empezó a doler el seno; Marie Claire llamó a su doctor y le pidió una cita.

"Empecé a sentir cómo la ansiedad se iba apoderando de mí, empecé desde los pies hasta la cabeza, todo, obviamente me repetía una y otra vez 'esto no es nada, esto no es nada'", relató.

Aunque no quería decirle a nadie hasta que tuviera los resultados de los estudios, no pudo, llamó a una de sus mejores amigas y a su hermana, quienes la tranquilizaron.

Marie Claire cuenta con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram (@marieclaireoficial), donde comparte contenido relacionado con moda, belleza y su vida profesional.

Susto pone a reflexionar a Marie Claire

Marie Claire, de 32 años, se puso a pensar entonces en ella cuando tenía 15, 20 años, y se cuestionó por qué entonces fue tan mala consigo misma, reflexionó sobre las inseguridades que tuvo en el pasado y que le impidieron hacer lo que en ese momento deseaba hacer.

Recuerda que se repetía que "era horrible", se tomaba los comentarios sobre ella tan personales, que les solía hacer caso, sin embargo, ahora, que al pasar de los años vio esas fotos del pasado, pensaba: "qué niña tan bonita".

El martes le darán los resultados de los estudios, sin embargo, la revisión del médico fue positiva, no encontró nada extraño, y la bolita sería de grasa y no algo maligno, además de que sus implantes están en buenas condiciones.

Esta experiencia hizo reflexionar a la venezolana, compartió que cuando iba rumbo al hospital agradeció a Dios las bendiciones que tiene y pidió perdón por haber sido tan dura con ella misma en el pasado.

"Con la promesa de que me voy a amar más que nunca; la promesa de que nunca en mi vida voy a permitir qué nadie interfiera en lo que soy"

Para la expareja de José Manuel Figueroa, esto fue una "guerra mental de inseguridades" que le pase lo que pase ya le dejó una enseñanza de vida de aprovechar los momentos y no tomarse las cosas tan personales.

"Esta es una lección para recordarme de que todos los seres humanos somos susceptibles a un cambio drástico en esta vida", expresó.

