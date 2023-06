Marie Claire le dice "viejo ruco" a Poncho de Nigris, pero su novio José Manuel Figueroa tiene la misma edad que él

El nombre de la conductora venezolana Marie Claire, de 30 años, se ha puesto en tendencia varias veces en esta semana, primero porque fue la primera expulsada de "La casa de los famosos México", después por lo que le dijo a Poncho de Nigris sobre su edad, el encontronazo con Marcela Mistral, su esposa, y finalmente por la disculpa que nuevamente le ofreció a Maribel Guardia por haber hecho una transmisión desde el funeral de Julián Figueroa.

El video en el que Marie Claire le "desea suerte" a Poncho ha dado mucho de qué hablar, pues se sincera al decirle que ya va de salida porque está "viejo ruco"; estas declaraciones las habría hecho en respuesta a comentarios de Poncho dentro de la casa sobre que algunas personas de las nuevas generaciones se quieren ganar el cielo sin haber trabajado.

Una vez que Mariel Claire salió de la casa, le restregó a Poncho su edad, y aseguró que sería su último proyecto:

“Espero que ganes esto porque es tu último proyecto profesional, tienes ya casi 50 años, estás bien viejo ruco, mi amor, esto no es lo que pasó hace 20 años, esto es nuevo, es nueva generación mi rey, acuérdate; a las mujeres no se les trata tan venenosa, a las mujeres no se les trata como las tratas tú, la mujer siempre puede estar encima de ti cuando le dé la gana”.

Poncho prefirió no responderle y sólo expresó: “No, las abejas no le dan explicaciones a las moscas, porque la miel es mejor que la caca”.

Marie Claire se conecta a la casa 😱



#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/9Bt6OmfloW — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) June 13, 2023

Tras este tenso momento, la esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral defendió a su marido y aseguró que no es ningún viejo, que ha logrado todo y que aún tiene muchos proyectos y mucho trabajo.

José Manuel Figueroa aplaude a Poncho de Nigris

José Manuel Figueroa entiende perfecto que "La casa de los famosos" es un juego en el que no se debe poner el corazón y se debe jugar agresivo, por lo que considera que Poncho lo está haciendo muy bien, y por desgracia su novia no lo hizo de la mejor manera y se tomó las cosas muy a pecho.

“(Mariel Claire) no agarra la onda de cómo es aquí la televisión mexicana y cómo somos acá, pero bien, yo creo que estuvo bien, yo creo que Poncho y Sergio están jugando su estrategia, es válido, a los dos les tengo mucho cariño; cada quién está haciendo su trabajo dentro de la casa”, expresó a "Ventaneando".

El cantante de 48 años dice que no pasa nada porque su novia le haya dicho "viejo ruco" a Poncho, de 47, pues tanto él como el regiomontano están viejos: “Yo también estoy viejo; es como cuando se termina peleando tu compadre con tu esposa, creo que los dos están en el juego, a flor de piel, a modo jugar, ella jugando desde afuera, él desde adentro, ella se sintió traicionada; Poncho está jugando muy agresivo, lo felicito".

Marie Claire y José Manuel Figueroa siguen con los planes de boda.

José Manuel Figueroa y Marie Claire se conocieron hace más de un año en el programa "Bandamax", donde ella es conductora; la pareja ya quiere casarse y retomarán los preparativos para la boda, la cual está planeada para noviembre, y a la que Maribel Guardia está invitada, eso sí, el hijo de Joan Sebastian desea que no sea una fiesta muy cara, si no, dice, tendrá que vender más pollos del rancho.