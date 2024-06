Ángela Aguilar y Christian Nodal: ​la predicción de la boda y el bebé de la pareja del momento

La conmoción y sorpresa que causó esta semana Ángela Aguilar al confirmar su romance con Christian Nodal, no ha dejado indiferente a nadie, por eso el vidente y coach espiritual Fernando Javier, vaticina para esta pareja una relación donde una boda y un bebé están en puerta.

“Las cartas nos indican que este noviazgo va en serio, su relación viene de tiempo atrás y ha sido intermitente, estas personas han estado juntas. Al inicio será un romance bonito e irá hacia delante, y si todo va bien será un idilio largo, donde podría haber papeles y no descarto la posibilidad de que tengan un hijo, a más tardar el año que entra”, explicó el vidente español.

Pero Ángela se está imponiendo a su padre Pepe Aguilar, porque éste sigue renuente a su relación con Nodal, y con justa razón, porque según su tirada de tarot, pese a todo lo enamorados que dicen estar en este momento, sí habrá infidelidad entre ellos.

“Ella sí está enamorada de él de mucho tiempo atrás, pero Nodal es una persona bastante libre, por eso las terceras personas van a estar en el camino, en el fondo eso de la pareja sí le gusta, pero también la libertad de movimiento; pero yo veo que es una relación que puede durar tiempo y hasta traer una criatura”.

También señaló que los problemas se harán presentes, porque Ángela es complicada, nerviosa y muy ansiosa, esto hace que a veces pierda el control y tal vez no sea fácil para Nodal manejar esto.

¿Qué pasará con Cazzu?

Sobre su expareja y mamá de su hija Inti, Julieta Emilia Cazzuchelli mejor conocida como Cazzu, Fernando Javier aseguró que ella está haciendo lo que dijo en su historia de Instagram, pasando la hoja y preparándose para seguir su camino.

“Ella está feliz en este momento con su criatura, a ella no le importa absolutamente nada que Nodal se haya ido de su lado, porque ha conseguido su objetivo, ser mamá”.

Aun así la llamada Jefa sí vivió la traición por parte de Nodal, quien ha dicho que ya tenía tres meses separado de ella cuando inició con Aguilar; pero el tarot le ha señalado a Fernando Javier que sí le fue infiel, como le fue infiel a Belinda con ella.

“Lo que tiene Nodal es que es muy enamoradizo, hace lo que se le apetece, no se retrae, no piensa las cosas, él no es de ser fiel y lo vamos a ver en muchos momentos de su vida”.

Pero no todo es negativo, porque el amor también volverá a tocar la puerta de la trapera, pero esta vez no será con un hombre sino con una chica, aunque Cazzu nunca ha declaro que sea bisexual, pero eso fue lo que reveló el tarot al vidente.

Con Inti el cantante de regional mexicano no estará al cien por ciento en su crianza, pero se asegurará que a ella no le falte nada.

Otra de las involucradas en este escándalo y que reaccionó al romance, es la otra expareja de Nodal, la cantante y actriz Belinda, que según las cartas al fin ha cerrado su etapa con el intérprete de "Botella tras botella".

“Viene un embarazo para ella, lo tiene enmarcado en el destino, seguramente el año que viene nos tiene noticias, pero un bebé viene a un año o año y medio máximo. Los arcanos nos indican una relación de pareja, alguien viene o ya está, esto va a ir todo muy rápido en cuanto se dé a conocer la relación, que al parecer será con un empresario o un productor, será una persona muy bien posicionada como de unos 40 años”.

Aunque todo parece ir tomando su lugar, no todo está siendo felicidad para Christian Nodal, según ha podido ver Fernando Javier, por lo que le recomienda comenzar con terapia lo antes posible.

“Nodal tiene depresión, tiene problemas emocionales muy fuertes, el cantante necesita una persona que lo ayude y lo guíe correctamente, si quiere tener una vida plena, sino será una vida intensa y muy corta”, finalizó Fernando Javier, quien estará presente en la Expo Espiritualidad, del 21 al 23 de junio en el WTC.





