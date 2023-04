Maribel Guardia responde a invitación de José Manuel Figueroa, ¿depositará los retos de Julián en Juliantla?

Maribel Guardia está considerando la posibilidad que parte de las cenizas de Julián Figueroa sea trasladadas a Juliantla, Guerrero, región de la que era originario su padre, Joan Sebastián, luego de que José Manuel; hermano de su hijo, le extendiera la invitación de que depositara sus restos en donde ahora descansa su padre.

Esta noche se cumplen dos semanas desde que el cantante de 27 años falleció. A partir de ahí, los medios de comunicación y el público en general se ha interesado especialmente en la forma en que Maribel Guardia está encaminado su duelo pues, si bien, no se presentó en las primeras funciones de "Lagunilla, mi barrio", este viernes ya se reincorporó al elenco de la obra, recibiendo una conmovedora ovación por parte del público.

Pero no fue sino hasta este sábado que la prensa tuvo la oportunidad de abordar a la actriz cuando arribaba al teatro, en compañía de Verónica Bastos, conductora de Telemundo y gran amiga de Maribel, y aunque aseguró que no se sentía en condiciones de conceder una entrevista ,se detuvo a conversar con las y los reporteros, quienes le reiteraron su más sentido pésame.

"Yo no quisiera estar dando entrevistas", destacó, así como agradeció el gran apoyo que ha recibido por parte de su público. "Para mí, pararme en el escenario fue muy duro, muy difícil y, a la vez, muy emocionante de todo el cariño que recibí del público, no tengo con qué pagar todo el amor que he recibido en las redes de gente que no conozco".

La actriz destacó que ya son muchas las personas que le han escrito, contándole acerca de su experiencia luego de perder a una hija o un hijo, por lo que aprovechó para hablar acerca de su perspectiva de la muerte, asegurando que -tras el deceso de su único hijo- su concepción de trascender cambió radicalmente.

"Después de la experiencia que tuve con Julián que, de verdad, les quiero decir que yo ya no le tengo miedo a la muerte porque después de sentir a mi hijo, que lo vi lleno de luz con una sonrisa increíble y que me abrazó y, cuando me abrazó, sentí la luz donde él estaba y dije: ´-Dios mío, es que aquí soy´, y no porque me quería ir con Julián pa´ morirme ya, sino porque siento que de allá venimos", confío.

Fue así que, entre otras preguntas, una de las reporteras presentes -Chabeli Huerta- le preguntó a Maribel si ya había pensando en la posibilidad de llevarlos retos de su hijo a Juliantla, en donde descansan las cenizas del "Poeta del pueblo", pues hace unos días, el hermano de Julián; José Manuel, dijo que era bienvenido, a lo que la actriz contestó que ella, junto a Marco Chacón (su esposo), han tomado en cuenta la invitación, sin tomar todavía una decisión concreta.

"Lo hemos conversado Marco y yo que, tal vez, alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá, un poquito verdad... porque yo no me quiero desprender de todas, pero tal vez un poquito porque Julián parte de su infancia la vivió en Juliantla, amaba los caballos y obviamente amaba a su papá, pero ya lo pensaremos", destacó.

