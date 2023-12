Maribel Guardia despide el 2023 con atrevidas fotos en transparencia

Maribel Guardia le sonríe a la vida a pesar de que en abril perdió a su único hijo Julián Figueroa, quien murió de un sorpresivo infarto mientras dormía en su casa; a pesar de enorme dolor que esto le ha causado a la cantante y actriz, Guardia sigue adelante con su trabajo y consintiendo a sus fans.

Esta vez compartió una serie de fotos con un sexy vestido transparente con el que se llevó los halagos de sus casi 10 millones de seguidores en Instagram.

Hace unos días fascinó con sus fotos navideñas junto a su árbol de Navidad, donde lució un brillante vestido, además, en su escapada familiar a Costa Rica posó comiendo un raspado, esa imagen ya suma más de 20 mil "me gusta".

Maribel Guardia y sus fotos navideñas arrasan en redes.

El sexy vestido de Maribel Guardia

Maribel Guardia se mantiene espectacular a pesar de ser una mujer de la tercera edad, en varias ocasiones ha dicho que el buen metabolismo que tiene la ha ayudado a mantenerse en forma, con una figura que ya quisieran chicas de 30 años.

Maribel Guardia deleita a sus seguidores con una foto sexy para cerrar el 2023.

Maribel Guardia mantiene la sonrisa y la buena actitud a pesar de la gran pena por el fallecimiento de su hijo, desde entonces, asegura, no sabe cómo ha podido vivir con "la mitad de corazón", así lo confesó en un mensaje dedicado a Julián hace unas semanas, cuando cumplió ocho meses de muerto.

"En una enredadera de flores subiré hasta el cielo, te voy a llevar tu comida favorita y en una nube de amor te voy a contar lo grande e inteligente que está José Julián, de los mensajes de amor de toda la gente que te conoció , y de lo orgullosa que estoy de que me eligieras como tu mamá. Prefiero que no sepas que en estos 8 meses he aprendido a vivir con la mitad de mi corazón y como cuando eras niño te voy a comer a besos", escribió.

El pasado 12 de diciembre, cuando le cantó a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, protagonizó una desgarradora presentación en la que no pudo contener el llanto.

