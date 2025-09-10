Más Información

Presentan el Circuito Cervantino del FIC

Presentan el Circuito Cervantino del FIC

"Una Eva y un Adán", de Palle Granhøj, se presentará en el Festival Cultura UNAM

"Una Eva y un Adán", de Palle Granhøj, se presentará en el Festival Cultura UNAM

"El INAH no tiene las capacidades para hacer un movimiento patrimonial sin ayuda de otra institución”: Joel Omar Vázquez Herrera

"El INAH no tiene las capacidades para hacer un movimiento patrimonial sin ayuda de otra institución”: Joel Omar Vázquez Herrera

Borran el mural que Banksy pintó en la fachada del Tribunal Superior de Londres; permaneció sólo tres días

Borran el mural que Banksy pintó en la fachada del Tribunal Superior de Londres; permaneció sólo tres días

La inflación se comerá el incremento de mil 564 millones para Ciencia

La inflación se comerá el incremento de mil 564 millones para Ciencia

Muestran el "rarismo" de Manuel Álvarez Bravo

Muestran el "rarismo" de Manuel Álvarez Bravo

toma la decisión de mudarse de casa, luego de poco más de dos años de la muerte de su hijo, Julián Figueroa. Por un recorrido por el jardín de su hogar, la actriz recordó a su unigénito y afirmó que, con su ausencia, la propiedad es demasiado grande para ella y su esposo.

En entrevista con "Venga la alegría", Maribel abrió las puertas de su hogar, para mostrar algunas de las zonas verdes que se extienden a lo largo de su propiedad, la cual -ahora- que la comparte sólo con su esposo, Marco Chacón, afirma que es demasiado grande para ellos.

"La casa ya está muy grande para mí, para mi esposo y para mí, yo creo que voy a tener que irme a un lugar más pequeño".

Lee también:

Y replanteó:

"Ya me voy a mudar de casa".

Nostálgica, la también cantante mostró al matutino el árbol que era el predilecto de su hijo, en el que el joven colocó una hamaca en que solía pasar largas jornadas, inspirándose para componer su música.

"Amo este árbol, mi hijo Julián tenía una hamaca aquí, él se sentaba, se acostaba a tocar la guitarra, a ver esta vista maravillosa", ahondó.

También recordó que, en su infancia, instaló una caballeriza en su patio, debido a que Vicente Fernández, quien fue un gran amigo del padre de su hijo, Joan Sebastián, le regaló dos ponnys a Julián.

"Don Vicente, cuando nació Julián y, como era muy amigo de Joan, le regaló dos ponnys, se llamaba uno ´Frijolito´y, el otro, ´El arrocito´".

Lee también:

Al interior de su hogar, demostró una habitación en donde tiene enmarcada una fotografía de ella y Julián en la Basílica de Guadalupe, de la ocasión en que le cantaron a "la Morenita" en su día, un recuerdo entrañable para ella, pues, como es bien sabido, es muy devota a la Virgen.

"La traigo en mi corazón porque ella me da regalos enormes con Julián, de que huelo a rosas, de que estoy rezando el rosario, es un regalo en que ella me dice ´¿sabes dónde tengo a mi hijo?, con mi hijo´".

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Kate Middleton se reunirá a solas con el príncipe Harry, ¿sin el consentimiento de William? Foto: AFP

Kate Middleton se reunirá a solas con el príncipe Harry, ¿sin el consentimiento de William?

Expareja de Isabella Ladera, Beéle, respónde tras viralizarse video íntimo: "También soy víctima". Fotos: Beéle IG / Isabella Ladera IG

Expareja de Isabella Ladera, Beéle, responde tras viralizarse video íntimo: "También soy víctima"

Meghan Markle pensó que sería “una princesa Disney” tras casarse con Harry; quería hacer lo que quisiera. Foto: AP

Meghan Markle pensó que sería “una princesa Disney” tras casarse con Harry; quería hacer lo que quisiera y a su manera

Kim Kardashian y el catsuit transparente con el que dejó sin palabras a sus fans. Foto: EFE

Kim Kardashian y el catsuit transparente con el que dejó sin palabras a sus fans

Angelina Jolie/ AFP

Angelina Jolie se suma a ‘tendencia sin pantalón’ y se lleva las miradas en Toronto