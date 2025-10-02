Más Información

Adiós a Jane Goodall, la científica que cambió la forma de entender a los chimpancés

Adiós a Jane Goodall, la científica que cambió la forma de entender a los chimpancés

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

El acoso en redes sociales volvió a alcanzar a . La actriz y participante de "Me caigo de risa" denunció haber recibido una amenaza de muerte a través de su cuenta de Facebook.

En sus historias de Instagram, la española compartió: “Ojalá y un día las redes sean un espacio de conexión y respeto, no de miedo”. Junto a este mensaje, mostró la amenaza que recibió: “Pronto tu cabeza aparecerá dentro de una hielera”.

Lamentablemente no es la primera vez que Mariazel enfrenta este tipo de ataques. “Ayer recibí este mensaje. Suena duro, ¿verdad? Pero más duro es lo que vivimos todos los días en redes sociales: amenazas, insultos y un odio que se esconde detrás de una pantalla”, escribió.

Lee también:

En 2023, cuando esperaba a su segundo hijo, también fue víctima de agresiones virtuales. En aquella ocasión, un usuario le envió un mensaje deseando la muerte de su bebé: “Ya no vales nada. Cállate. Espero que tu hijo se muera”. Mariazel lo expuso públicamente y expresó que ese tipo de ataques “cruzan todos los límites”.

La conductora ha señalado que si bien cada persona puede expresar su opinión en internet, existen límites que no deben rebasarse: “Hay de críticas a críticas”, dijo en una entrevista con medios anteriormente.

¿Mariazel denunciará?

Respecto a los procesos legales, explicó que actualmente enfrenta otro caso de amenazas que incluso involucró a su familia. “No es tan sencillo, implica tiempo, dinero y es muy desgastante, pero no quito el dedo del renglón”, compartió.

La actriz confirmó que también denunciará este nuevo hecho en su momento.

Lee también:

¿Cómo denunciar violencia cibernética?

En México, las víctimas de violencia digital pueden acudir a la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad, disponible en el número 088 las 24 horas del día, o enviar un correo a .

En la Ciudad de México también existe la Policía Cibernética local, con atención en el correo y la cuenta de X (antes Twitter) @UCS_CDMX.

Además, las principales redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube cuentan con mecanismos para reportar agresiones y discursos de odio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Barron Trump, de 19 años, se vuelve más rico que Ivanka y Melania; rebasa los 150 millones de dólares. Foto: AP

Barron Trump, de 19 años, se vuelve más rico que Ivanka y Melania; rebasa los 150 millones de dólares

¿Anna Ferro y Charlie López juntos y cariñosos?: la revelación de la ex de Del Solar y el ex de Ingrid Coronado que encienden rumores de romance. Foto: Instagram

¿Anna Ferro, ex de Del Solar, y Charlie, ex de Ingrid Coronado, juntos y cariñosos? la revelación que enciende alertas de romance

Fans se burlan de Nodal por usar banquito para verse más alto que Lucero “Vengo a ver al forajido entaconado”. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Tomada Instagram @luceromexico

Fans se burlan de Nodal por usar banquito para verse más alto que Lucero: “Vengo a ver al forajido entaconado”

Kim Kardashian revela que alguien cercano a ella planeó atentar contra su vida: “Estoy muerta de miedo”. Foto: AFP

Kim Kardashian revela que alguien cercano a ella planeó atentar contra su vida: “Estoy muerta de miedo”

Paris Jackson roba miradas en París: vestido con abertura y joyería de lujo en desfile de Tom Ford. Foto: EFE

Paris Jackson roba miradas en París: vestido con abertura y joyería de lujo en desfile de Tom Ford