A cinco años del atentado que sufrió Omar García Harfuch, María Sorté, su madre, recuerda cómo vivió la noticia, cuando su otro hijo le pidió que no encendiera la televisión, pues el auto donde viajaba su hijo menor había recibido 400 impactos de fuego.

En entrevista con Yordi Rosado, la primera actriz habló de su carrera y varias tragedias personales que la llevaron a convertirse en una mujer preparada para cualquier adversidad, o eso creía antes del violento episodio que vivó su hijo Omar en junio de 2020.

Omar, secretario de Seguridad de la CDMX, acababa de vivir un atentado, en las imediaciones del Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec.

Mientras se trasladaba en un vehículo blindado, un grupo de hombres, con armas largas, dirigieron los impactos al automóvil y, si bien, el secretario no corrió ningún peligro, pero otras tres personas perdieron la vida.

La actriz recuerda que, cuando la noticia se emitió por televisión, ella seguía dormida y, en cuando su unigénito, Adrián, se enteró de lo que había pasado, fue a buscarla y pedirle que no encendiera el noticiero, advertencia que la alarmó de inmediato.

"Abrió la puerta de mi cuarto de un jalón y me dice: ´no te asustes, Omar está bien´, me paró y voy por el control de la tele y me dice ´no lo veas´, entonces dije ¿qué pasa?", le prendó, estaba la policía, fue horrible, yo me quería morir", contó.

Fue al poco tiempo que su hijo se puso en comunicación, desde el hospital, expresándole que se encontraba ileso.

"No sé cuántos minutos habrán pasado, pero a mí me pareció un mundo, fue muy doloroso porque, aunque él me decía que estaba bien, tenía mis dudas, pensé que podía estar herido", destacó.

Ese mismo día, la actriz tuvo la oprtunidad de visitar Omar en el hospital: recuerda que, además de darle un abrazo, lo primero que le dijo fue que debía estar agradecido con Dios pues, a su consideración, un milagro es la única explicación de que no le hubiera pasado nada.

"Fue un milagro enorme, que no me cansó de darle las gracias a Dios, la camioneta tenía 400 impactos; lo abracé y le dije ´tienes que darle muchas gracias a Dios, hijo´ y dijo ´se las he dado, mamá', estuvo si vida a un tris", detalló.

