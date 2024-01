María José Magán romperá tabús alrededor de la muerte

La muerte es algo que todo ser humano tiene presente desde que nace, asegura la actriz María José Magán. Sin embargo desde su perspectiva también existe un miedo latente hacia ella y es algo que con la cuarta temporada de la serie Un día para vivir busca cambiar.

“Gran parte de este proyecto es que la gente se quite ese tabú de que la muerte es mala, fúnebre, que llega a quitarte algo. A veces no, a veces te viene a enseñar muchas cosas.

“Creo que no hay muertes, sólo se cierra un ciclo, es la continuación de la vida. Creo que hay algo más allá, que nadie de los que estamos aquí entendemos”, cuenta María José en entrevista.

El programa unitario de Azteca aborda historias de personas de distintas edades, origen y realidades, que reciben la visita de la muerte (interpretada por María José Magán), quien les da 24 horas antes de fallecer para terminar todos sus pendientes.

La serie cuenta con 240 capítulos a lo largo de tres temporadas, mientras que ayer inició el rodaje de la cuarta entrega, donde de acuerdo con la protagonista, los temas serán más crudos y sensibles.

“En esta temporada se le da el mensaje a la gente de que la muerte no es un premio ni un castigo, la muerte llega, y si no has recibido lo que tienes que recibir en vida, pues no es tu momento”, dice Magán.

“La gente cree que es un castigo, que la muerte sólo pasa cuando estás ya grande, pero no, todos venimos aquí a cumplir muchas cosas, a poner en práctica otras, a darnos cuenta de que la vida pasa muy rápido, y hay que hacer el bien, porque todo regresa como boomerang”, reflexiona María José.

Además, en esta temporada también se abordarán temas como la diversidad de género y de preferencia e identidad sexual, que buscan continuar educando a la audiencia.

“El tema de la transexualidad es algo que se va a tocar en uno de los nuevos capítulos, y es una mujer guapísima la que nos acompaña y que da una enseñanza muy bonita para los televidentes”, adelanta la actriz.

La cuarta entrega de la serie por la que han desfilado actores como Sylvia Pasquel, Luis Fernando Peña y Javier Díaz Dueñas, tendrá 64 capítulos, con fecha de estreno en tv pendiente.

“Si algo he aprendido de esta serie es aprovechar cada segundo porque hoy estamos aquí pero más tarde no sabemos”, comparte María José.