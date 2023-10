Margarita Portillo reaparece tras seis meses de que Andrés García falleciera, sigue destrozada

Margarita Portillo, viuda de Andrés García, rompe en llanto al recordar al hombre con el que estuvo por más de 20 años, pues a pesar de que ya pasó poco más de medio año desde que el actor falleció, su esposa sigue sin superar su partida, pues asegura que todos los días habla con él y le informa sobre las cosas que hace durante el día, sobre todo, porque en poco tiempo esparcirá sus cenizas y no lo tendrá más a su lado.

El pasado 4 de octubre se cumplieron seis meses desde que el galán de las telenovelas murió, por lo que Arturo Carmona, quien sostuvo una amistad muy estrecha con García, le rindió un homenaje durante el reestreno de la obra "La vida galante", en la que se develó una placa de bronce.

Para este evento, Margarita Portillo viajó desde Acapulco, Guerrero, hasta Monterrey, Nuevo León, y se dio cita en el Auditorio Cumbres, donde la esposa del actor no pudo contener las lágrimas al escuchar la canción de "Pedro Navajas", uno de los personajes más recordados de Don Andrés. Además, tuvo un gesto que causó la emotividad de Carmona, al tratar de obsequiarle la gabardina que el actor usó cuando personificó al proxeneta en la pantalla grande.

Y aunque el actor regiomontano agradeció este gesto no aceptó el presente, asegurando que era ella quien debía conservar la prenda:

"Al principio me la quería regalar y dije: ´-No, no, no, esa la tienes que tener tú´, es el personaje que lanzó al estrellato a Andrés García, si el día de mañana quiere hacer un museo...", dijo a "Ventaneando".

Pero sí la utilizó durante la presentación de la obra, lo que hizo llorar a Portillo cuando se percató de que la prenda le había quedado a la perfección, lo que la hizo revivir recuerdos a lado de su esposo, a quien conoció en 1997.

Margarita se mostró muy contenta de que se recordase la memoria de don Andrés, aunque dijo al programa de espectáculos que está pasando un momento muy complicado, pues ya no sólo perdura su añoranza por el actor, sino que está enfrentando la sorpresiva muerte de uno de sus hermanos, el señor Jorge Arturo Portillo, quien se quitó la vida a la edad de 55 años, sin embargo, Portillo no quiso ahonda en el tema por respeto de sus sobrinos.

De lo que sí habló de que a finales de este año se desprenderá finalmente de las cenizas de su marido, para cumplir con su voluntad, que era la de que sus restos fueran esparcidos en "el Paraíso", la casa donde vivió sus últimos días, pues le encargó que quedarán en lugares claves, como en una palmera que tenía un significado especial para él.

Esta situación la tiene muy vulnerable, pues está consciente de que cuando ese momento llegué, no volverá a tener los restos del actor a su lado.

"Estoy esperando el día que ya no va estar ahí, aunque sé que está conmigo y le habló, le digo a dónde voy a ir y lo que voy a hacer", dijo entre lágrimas.

