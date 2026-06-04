Marco Chacón estuvo en vivo en "Venga la alegría" para aclarar algunos puntos, en torno a la demanda que Imelda Garza Tuñón interpuso en contra de su esposa, Maribel Guardia; desmiente que la actriz haya tenido, alguna vez, la intención de quedarse con la custodia de su nieto y, en cambio, afirma que sólo quería llegar a un acuerdo formal de cuándopodía verlo.

Hace unos días, la defensa legal de la exnuera de Maribel, dio a conocer que la actriz había sido demandada por el presunto delito de daño moral, motivo por el que, ahora, Chacón, que no sólo es su esposo, sino que funge como su abogado, visitó el matutino de TV Azteca para indicar que, aunque el licenciado Antonio Lozano García, dice que ni él ni la actriz se presentaron en una primera audiencia por "no tener interés en ir", en realidad, hasta la fecha, no han sido notificados.

"Nadie ha dicho que es falso, lo único que hemos dicho es que no hemos sido notificados".

Lee también "Debería lavarse la boca antes de hablar de Maribel": Marco Chacón reacciona a la demanda interpuesta por presunto daño moral

Precisó que, si bien, Maribel llegó a contrademandar a Imelda, lo único que deseaba era que, a través de la imputación, se estableciera, con la supervisión de un juez, un régimen de visitas justo para ver a su menor nieto.

"La abuelita lo que quiere es tener un régimen de visitas digno, con el niño, poder convivir con él y eso es todo, nosotros no estamos buscando dinero, es una única contrademanda, de guardia y custodia, y, en ella, hemos pretendido es llegar sólo a la primera audiencia, que es de conciliación, no se quiere quedar al niño, nosotros ya estamos muy grandes para estar criando", precisó.

Lee también Olivia Collins y su amistad inconcidional hacia Maribel Guardia: "nos conocemos de todas las vidas, no te vas a librar de mí"

¿Conflicto de interés detrás del nombramiento de la nueva tutriz?

En lo tocante a Addis Tuñón, la nueva tutriz de José Julián, Chacón consideró que, en realidad, si ella fue elegida para ver por los intereses del menor, es para beneficiar a Imelda, quien, de acuerdo a las palabras de Marco, estaría buscando poner a su nombre la mitad de la herencia que corresponde a su hijo.

"Ningún tema personal contra ella, no tengo el gusto, digamos, de conocerla personalmente, pero no es la persona correcta, precisamente, porque hay varios conflictos de interés; la tutela, dentro de un proceso sucesorio, tiene que ser una persona que vele por el interés del niño y no de la madre, porque la madre tiene un conflicto de interés al ser ella, quien le está peleando la herencia al niño".

Lee también Maribel Guardia celebra sus 67 años escuchando de nuevo la voz de su hijo Julián Figueroa

También indicó que ni él ni Maribel figuran en el testamento de Julián Figueroa (1995 -2023), por lo que no hay forma en que pudieran buscar beneficiarse de la harencia que está íntegramente legada al pequeño José Julián.

"Hay que aclarar que nosotros no somos herederos, quien es heredero universal es el niño, la madre impugna el testamento para obtener ella, la mitad de la herencia del niño, nosotros no somos beneficiarios en ningún sentido y en ningún extremo, sobre el patrimonio del niño y, al estar la madre peleándoselo, el tutor debe ser alguien que vele por el interés del niño", ahondó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc