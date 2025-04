Dicen que para el amor no hay sexo, edad, clases sociales, color e incluso lenguajes, y esto es lo que trata de demostrar la compañía Seña y Verbo con la puesta en escena Manual básico de lengua de señas para romper corazones.

“Nuestro director Joserra Zúñiga tiene una frase muy linda que dice, ‘el amor es aprender la lengua del otro’, pero la verdad hay que estar muy dispuestos a conectar con esa otra persona para que se logre lo que es el verdadero amor”, señaló el actor Martín Barba sobre esta obra que se presenta en La Teatrería.

Él junto a los actores Moisés Melchor, Sergio Velasco, Socorro Carrillo y Abraham Zúñiga tocan dos temáticas importantes en esta puesta en escena: la sordera y la comunidad LGBT+. Cuentan la historia de Jaime, un chico oyente que se enamora de Lucho, un chico sordo.

Ambos emprenderán el viaje de conocerse y de aprender el lenguaje del otro, no solo el de señas, también el del amor.

“No se trata de verlos como comunidades separadas (los sordos y los gay), sino de generar conciencia y empatía a través de esta historia en ambos lados”, dice la actriz Socorro Casillias, quien es sorda.

Esta obra requirió que su elenco combinará actores sordos y que estos últimos aprendieran el Sistema de Lengua de Señas en Español, lo que fue todo un descubrimiento para Martín.

“Aprender esas escenas donde solo está soñando fue muy complicado, porque hay que recordar conceptos que para mí como oyente no tienen sentido, también creo que el hecho de la corporalidad, como el movimiento de manos, de cuerpo, es algo muy sencillo de aprender; me sorprendí que en un día me aprendí el abecedario”.