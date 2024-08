Ligia Elena Arcila, la madre de la influencer venezolana Briggitte Bozzo, decidió confrontar a la cuarta eliminada de “La casa de los famosos México”, Mariana Echeverría, debido a los malos tratos que su hija recibió en el reality show.

En una transmisión en vivo, Elena relató que se encontró con Echeverría en los baños del lugar donde se graba el reality, justo antes del cumpleaños de la joven creadora de contenido. Fue entonces que aprovechó la oportunidad para hacerle recordar a la exparticipante de "Me caigo de risa" la controversia que se había generado entre Briggitte y ella por un mango.

“Le dije algo super inovensivo, porque lo que pude haberle dicho son cosas peores, pero realmente lo que le dije fue que le iba a regalar un árbol para que sembrara su jardín y se comiera todos los mangos. ¡Qué pecado!”, dijo riéndose.

Mariana Echeverría lamenta que se estén diciendo muchas mentiras sobre ella.

Sin embargo, la situación entre ella y Echeverría no se quedó en un simple intercambio de palabras. La producción del programa reprendió a Arcila con el objetivo de evitar más conflictos entre los familiares y los concursantes fuera del programa. “Por eso me regañaron, porque no puedes dirigirte a los participantes así. Hay cosas que se deben respetar,” explicó en el video.

Aunque el contrato firmado por los participantes de LCDLFM no es público, se presume que las reglas establecen que tanto los concursantes como sus familiares deben respetar lo que ocurre en el programa y evitar que se generen conflictos.

Por su parte, Elena añadió que no pudo evitar defender a Briggitte en aquella ocasión: “Al final del día es mi hija y tenía que sacar algo”.

Días atrás, en el programa “De primera mano”, la madre de Bozzo también expresó que se sentía más tranquila tras la salida de Mariana y que creía que su hija había conformado un buen equipo con el Cuarto Mar.