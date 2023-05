Madonna anuncia nueva fecha en México tras agotar todas las entradas de sus conciertos

Con más cuatro décadas de trayectoria artística, Madonna es considerada como una de las artistas más importantes de la industria musical. Desde su debut, en 1982, la cantante se ha ganado el gusto del público gracias a canciones como "Material Girl", "Like a Virgin", "La isla bonita", que no sólo se convirtieron en grandes éxitos, si no en clásicos del pop.

Ahora, para celebrar su carrera, la cantante ha decidido regresar a los escenarios con una extensa gira mundial en la recorrerá varias ciudades importantes como Chicago, Nueva York, Toronto, Londres, París y por supuesto la Ciudad de México.

Será esta 25 de julio cuando el "Celebration Tour" de inicio en Vancouver, sin embargo, sus fans mexicanos tendrán que esperar hasta inicios del 2024 para poder ver a la llamada "Reina del pop" en acción, ya que las presentaciones que tiene programadas en nuestro país se llevarán a cabo los próximos 25, 27 y 28 de enero.

A pesar de que aún falta muchísimo tiempo para la llegada de la "chica material" a tierras aztecas, los boletos para todos y cada uno de sus conciertos, oficialmente, ya se han agotado; pero ante el éxito que ha significado su paso por México, la polémica cantantes abrirá una nueva fecha en el Palacio de los Deportes.

El anuncio oficial fue hecho hace apenas unas horas, a través de las redes sociales de OCESA, empresa que estará encargada de los shows en nuestro país. De acuerdo con la publicación, a los tres días que ya estaban contemplados, se suma el 30 de enero como el último día en el que sus los fans de Madonna podrán verla en acción.









Además, dieron a conocer que la preventa parta conseguir las nuevas entradas iniciará este 10 de mayo y será únicamente para clientes Citibanamex; mientras que la venta al público en general se espera que comience un día después.

¿Cuánto cuesta ver a Madonna en México?

Madonna pisará en escenario del Palacio de los Deportes, un recinto que ya es muy conocido por todos los amantes de la música, y aunque los eventos en este lugar suelen ser bastante accesibles; al tratarse de una superestrella no es raro que los precios estén un poco elevados.

Según la página oficial de Ticketmaster, los precios para asistir a la celebración de la estadounidense oscilan entre los mil 200 y los 11 mil 600 pesos, esto de acuerdo con el tipo de boleto y el lugar dentro del recinto. Cabe destacar que los más caros son los que están más cerca del escenario y los llamados VIP.

