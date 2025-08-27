El cantautor canadiense Mac DeMarco, conocido por éxitos como “My Kind of Woman” y “Chamber of Reflection”, sorprendió a sus fans al revelar que dejó la música para dedicarse a la plomería.

El músico de 35 años fue telonero del concierto de The Strokes en México en Estadio GNP en 2024. También, alcanzó gran popularidad en internet y TikTok. En los últimos meses, el artista cambió; pasó de crear música a ser plomero.

Lee también Inmigrantes se inspiran en la nostalgia de los 90 para su nueva música; la banda estrena nuevo sencillo

¿Por qué Mac DeMarco ahora es plomero?

Su último disco fue “One Wayne G” (2023), un álbum compilatorio que se viralizó en internet y logró entrar al Top 200 de Billboard en Estados Unidos. Tras su ausencia, el músico explicó que en los últimos meses ha estado obsesionado con los pozos, lo que lo llevó a dedicarse a la “plomería” y aprender a filtrar agua, dejando atrás la música.

“Me encantan porque el agua es gratis, pero la cuestión es la siguiente: si el agua está en el suelo, un problema común es que se acumulan demasiados depósitos minerales. Entonces, ¿cómo se eliminan? Hay que filtrarlos. Así que ahora soy plomero”, contó Mac DeMarco.

Por otro lado, el cantautor dijo sentirse cansado de la industria musical, a la que acusó de estar únicamente “motivada por el lucro”. Hoy asegura que prefiere una vida tranquila en el campo, en su natal Canadá, después de haber llegado a componer más de 200 temas.

¿Quién es Mac DeMarco?

Vernor Winfield McBriare Smith IV, mejor conocido como Mac DeMarco, es un cantante, productor y multiinstrumentista canadiense reconocido en la escena independiente.

Su estilo combina géneros como indie rock underground, stoner-rock y slacker-rock, con influencias del psych-pop. Actualmente se mantiene como uno de los artistas indie más escuchados en las plataformas digitales.

Lee también Andrés Obregón años estrena “Mira que bonito día”; cantante reflexiona sobre los géneros populares

En Spotify acumula más de 20 millones 374 mil oyentes mensuales y sus canciones más populares son:

"Heart To Heart"

"For the First Time"

"My Kind of Woman"

"Chamber of Reflection"

"Moonlight on the River"

El pasado 22 de agosto, Mac DeMarco publicó un nuevo disco llamado "Guitar", luego de dos años de ausencia, volviendo a su estilo tranquilo que lo caracterizó en sus primeros temas lanzados en 2015.