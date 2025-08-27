Más Información

Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial tras décadas de búsqueda

Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial tras décadas de búsqueda

Explorar riqueza histórica de Ecatepec, en deuda

Explorar riqueza histórica de Ecatepec, en deuda

Mextrópoli reflexionará sobre la crisis que ha causado la gentrificación

Mextrópoli reflexionará sobre la crisis que ha causado la gentrificación

La FIL Monterrey anuncia programa: Laura Restrepo, Rosa Montero y Tatiana Tîbuleac

La FIL Monterrey anuncia programa: Laura Restrepo, Rosa Montero y Tatiana Tîbuleac

Guillermo Sheridan: 75 años del genio humorístico, estudioso de la poesía y crítico del poder

Guillermo Sheridan: 75 años del genio humorístico, estudioso de la poesía y crítico del poder

Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero

Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero

El cantautor canadiense, conocido por éxitos como “My Kind of Woman” y “Chamber of Reflection”, sorprendió a sus fans al revelar que dejó la música para dedicarse a la plomería.

El músico de 35 años fue telonero del concierto de The Strokes en México en Estadio GNP en 2024. También, alcanzó gran popularidad en internet y TikTok. En los últimos meses, el artista cambió; pasó de crear música a ser plomero.

Lee también

¿Por qué Mac DeMarco ahora es plomero?

Su último disco fue “One Wayne G” (2023), un álbum compilatorio que se viralizó en internet y logró entrar al Top 200 de Billboard en Estados Unidos. Tras su ausencia, el músico explicó que en los últimos meses ha estado obsesionado con los pozos, lo que lo llevó a dedicarse a la “plomería” y aprender a filtrar agua, dejando atrás la música.

“Me encantan porque el agua es gratis, pero la cuestión es la siguiente: si el agua está en el suelo, un problema común es que se acumulan demasiados depósitos minerales. Entonces, ¿cómo se eliminan? Hay que filtrarlos. Así que ahora soy plomero”, contó Mac DeMarco.

Por otro lado, el cantautor dijo sentirse cansado de la industria musical, a la que acusó de estar únicamente “motivada por el lucro”. Hoy asegura que prefiere una vida tranquila en el campo, en su natal Canadá, después de haber llegado a componer más de 200 temas.

¿Quién es Mac DeMarco?

Vernor Winfield McBriare Smith IV, mejor conocido como Mac DeMarco, es un cantante, productor y multiinstrumentista canadiense reconocido en la escena independiente.

Su estilo combina géneros como indie rock underground, stoner-rock y slacker-rock, con influencias del psych-pop. Actualmente se mantiene como uno de los artistas indie más escuchados en las plataformas digitales.

Lee también

En Spotify acumula más de 20 millones 374 mil oyentes mensuales y sus canciones más populares son:

  • "Heart To Heart"
  • "For the First Time"
  • "My Kind of Woman"
  • "Chamber of Reflection"
  • "Moonlight on the River"

El pasado 22 de agosto, publicó un nuevo disco llamado "Guitar", luego de dos años de ausencia, volviendo a su estilo tranquilo que lo caracterizó en sus primeros temas lanzados en 2015.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Shakira, hermana, ya eres mexicana”. Así conquistó México con cover de ‘Sombras’, mariachi y Danna. Foto: EFE

“Shakira, hermana, ya eres mexicana”. Así conquistó México con cover de ‘Sombras’, mariachi y Danna

Cazzu “rompe el internet” con sesión en look lencero para promover su gira ‘Latinaje’ por Latinoamérica. Foto: Instagram

Cazzu “rompe el internet” con sesión en look lencero para promover su gira ‘Latinaje’ por Latinoamérica

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce, así anunciaron su próxima boda. FOTOS. Foto: AP

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce tras dos años de noviazgo

¿Cuál es el estado de salud de 'La Chilindrina'? Esto se sabe. Foto: Lachilindrina_oficial / IG

¿Cuál es el estado de salud de 'La Chilindrina'? Esto se sabe

Foto: EFE

Adamari López y el minivestido azul celeste con el que conquistó a los 54 años