Luz Blanchet cuenta cómo el viudo de Edith González la enamoró

El amor entre Luz Blanchet y Lorenzo Lazo no fue a primera vista, sino que, a cuatro meses de haber entrado en contacto por primera vez, el economista mexicano la invitó a salir demostrando el interés que sentía por ella, uno de los aspectos que enamoró a la conductora, pues se dejó de misterios y, muy seguro de sí mismo, buscó la manera de conquistar su corazón; además, la también diseñadora relata que a lado de Lazo ha construido una relación de respeto y de mucha apertura pues, se ven cuando pueden y tienen el deseo de reunirse, por lo que ahora agradece la presencia del empresario dentro de su vida.

La semana pasada, Luz Blanchet, mejor conocida por haber participado en la conducción de varios programas de TV Azteca a inicios de siglo, dio a conocer, en entrevista exclusiva a la revista "Hola", que se había dado una nueva oportunidad en el amor, pero lo que más causó sorpresa no fue que emprendiera una nueva relación amorosa, tras su divorcio con el chef Pedro Erguía, sino con quién lo hizo, pues se trataba nada más y nada menos que Lorenzo Lazo, el viudo de Edith González que, a su vez, luego del fallecimiento de la actriz -hace cuatro años- ya había tenido otra pareja; la escritora y pintora Lourdes Pelaez.

Ante su nueva relación, la conductora concedió una entrevista a "Ventaneando" para contar algunos de los pormenores que formaron parte del proceso de conquista de Lazo ya que, en un principio, ni ella misma advirtió que un día estaría a lado del economista pues, si bien, sí lo ubicaba porque llegaron a coincidir en diferentes eventos sociales, todo comenzó en diciembre, época en la que hablaron por primera vez, cuando Luz condujo el evento de "A favor de lo mejor", una organización que se dedica a los medios de comunicación y la teconología, y, al bajar del escenario sostuvo una conversación rápida con Lorenzo.

"En ese momento fue una plática, la verdad de cuates, porque entre todo lo que empezamos a comentar, que fueron como 10 minutos de plática, salió al tema mis hijos y el rollo de Aitiana, que saben que tiene su condición especial y me dijo: '-Tengo un doctor que igual le puede servir´, e intercambiamos teléfonos", narró.

Después de eso, pasaron cuatro meses para que Lazo volviera a contactarla, cuando en abril le envió un mensaje preguntándole si podía atender una llamada suya, lo que la extrañó mucho, pues no encontraba motivos por los que el empresario quisiera conversar con ella, por lo que automáticamente asoció la llamada con que Lorenzo, quizá, quería contratarla para algún evento social, sin embargo, sus pretensiones no eran laborales, y Blanchet se llevó una grata sorpresa al desentrañar de qué se trataba.

"Yo, les juro, creí que era algo de lo de Aitiana o de algún evento. Me dijo: ´-Te quería preguntar una cosa, es que tengo unos amigos que cumplen años de casados y quería ver si te gustaría venir conmigo´, eso fue lo primero que me impactó, la seguridad con la que se maneja en todo, es impresionante", destacó.

Y aunque Luz aceptó, al principio, le preocupaba qué clase de relación buscaba tener Lazo, debido a que ella es una mujer muy analítica con una vida ya armada, en la que se concentra en la educación de sus tres hijos, por lo que se sentó a hablar directamente con Lorenzo para exponerle su situación personal: "No voy despacio ni cautelosa, sino lo siguiente", sin embargo, el empresario se mostró comprensivo y le expresó que él estaba dispuesto a entrar a su vida con las condiciones que ella pusiera.

"Sí estoy muy contenta, es un hombre que sabe perfectamente lo que quiere, no esconde el interés, ya sabes no es de esas relaciones de ay me hago el interesante y yo me hago la interesante´, o sea, quieres estar ahí, quieres estar ahí, no quieres estar ahí; next", destacó. "Es lo padre de estas relaciones que ya cuando son segundas, terceras vueltas; estás ya establecido, ya tienes familia, ya tienes tus hijos, que dure lo que tenga que durar, se disfruta al mil y si, el día de mañana, si se decide que hasta ahí llegó no hay todo este rollo", profundizó.

Finalmente, Luz habló de algunas de las cualidades que ve en Lorenzo quien la ha apoyado a ampliar su perspectiva a la hora de llevar a cabo sus diseños pues, como economista, le ha dado ideas para añadir un valor agregado a sus trabajos (consejos que ya aplicó en los trabajos que realiza en la renovación del estudio de Tania Rincón), motivo por lo que lo denominó como un hombre "brillante".

"Hace comentarios muy inteligentes, es superbrillante; hay dos cosas que me derriten de un hombre que es el oído y el cerebro, un hombre que sabe escuchar, un hombre inteligente, un hombre que sabe tratar a una mujer, un hombre al cual admiras en su profesión, en su desenvolvimiento, es una eminencia hablando de política, aún cuando él es economista, tiene un gran sentido del humor, es un hombre sumamente completo", destacó.

