Luis Miguel vuelve a hacer una aparición pública y sorprende con su inesperada presencia en Chile, en donde fue captado en compañía de Paloma Cuevas, lo que acabaría con las especulaciones de una posible ruptura entre los dos.

Fue el 18 de diciembre de 2024 que, después de poco más de un año de estar de gira, que Luismi ofreció su último concierto del "Luis Miguel Tour 2023 - 2024", en Buenos Aires, Argentina.

A partir de ese momento, fueron pocas las ocasiones en que "el Sol de México" se permitió ser visto en público pues, como es bien sabido, es muy hermético en todo lo relacionado con su vida personal.

Fue a raíz de su noviazgo con Paloma Cuevas que, por momentos, el cantante fue un poco más abierto, ofreciendo algunas exclusivas, con fotografías en las que aparecía junto a la diseñadora española, a revistas de sociales como "Hola".

Personas allegadas a "Micky", como es el caso de Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, han afirmado que, desde que Luis Miguel se dio una oportunidad romántica con Cuevas, se convirtió en un hombre más seguro y abierto.

Se dijo también que fue ella quien lo alentó a llevar una vida más saludable y una rutina más estricta, lo que habría sido de ayuda para el cambio físico que mostró durante su último tour.

Pero, recientemente se especuló, que la relación entre Cuevas y el intérprete de "Amarte es un placer" podría haber terminado, debido a que no había ningún indicio de que estuviera juntos.

La reaparición del cantante no sólo ha emocionado a sus fans que, siempre han externado su deseo de que Luismi esté más activo como artista, sino que acabaría con esas especulaciones, pues "el Sol" se encontraba en compañía de Paloma.

Primero, él fue captado -a solas- en su estancia en un restaurante ubicado en Bitácora, una ciudad chilena.

El artista no trató de pasar desapercibido, en cambio, cuando las y los comensales notaron su presencia, no dudaron en hacer uso de sus celulares para captar al cantante que, con una gran sonrisa, los saludaba y les enviaba besos.

Luis Miguel esta noche en un restaurante en Chile. Ha pasado tanto tiempo 🥹 lo tkm señor 🤍



📹 video a quien corresponda pic.twitter.com/X1ENLptkca — lordsolecito (@lordsolecito_) December 21, 2025

También pidió que un pequeño niño, que se encontraba en el restaurante, se acercara a él para darle un fuerte abrazo aunque, cuando el menor trató de extenderle una playera y un plumón para que autografiase la prenda, "el Sol" siguió su camino.

La segunda imagen que se viralizó fue un video en donde, después de abandonar el restaurante, por la puerta trasera de la cocina, el cantante se reunió con Paloma, a la que le decía algo muy cerca de lo oído, motivo por el que se cree que su reaparición podría haber sido tramada, para demostrar que el noviazgo con la española sigue en pie.

